Casale sul Sile: messaggio del Sindaco alla cittadinanza

COMUNICATO ALLA CITTADINANZA

D.P.C.M. del 12 marzo 2020

Misure urgenti di contenimento da COVID-19

(nuovo coronavirus) La presente per ribadire che il primo atto di prevenzione contro il contagio da Covid-19 siamo noi stessi con i nostri comportamenti. Il picco della pandemia – in base a calcoli effettuati dall’unità di crisi sanitaria regionale – è previsto fra qualche giorno e questo potrebbe portare in “sofferenza” i reparti di Terapia Intensiva dei nostri ospedali !!!! Chiedo dunque, con tutto me stesso, a tutti Voi un forte SENSO CIVICO e di RESPONSABILITA’ COLLETTIVA. Facciamo SQUADRA e con grande spirito di SACRIFICIO e SOLIDARIETA’ affrontiamo queste restrizioni per la SALUTE DI TUTTI. .

RISPETTIAMO LE REGOLE !!!

# IORESTOACASA

Io resto a casa !

Il Sindaco

Stefano Giuliato