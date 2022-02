Mogliano, chiude “Tamponi in Comune”

Questa mattina ha chiuso definitivamente il progetto “Tamponi in Comune”, nato per verificare la fine quarantena Covid degli studenti delle scuole di Mogliano dai 3 ai 18 anni. In una settimana ben 185 ragazzi hanno usufruito del servizio.

A seguito poi del nuovo Decreto Legge, che non prevede più l’esecuzione di tamponi di fine quarantena esclusivamente presso i punti ULSS dislocati sul territorio, il punto tamponi del Centro Polivalente di Zerman ha cessato la sua attività.

L’attività di controllo ha interessato, in una sola settimana, ben 185 ragazzi.

Con una nota, l’Amministrazione Comunale ha ringraziato tutti quelli che hanno lavorato per erogare un servizio di qualità nel territorio come la Croce Rossa Italiana, impegnata nei controlli al triage e nell’area parcheggio, e a tutto il personale sanitario che ha svolto le operazioni a titolo completamente gratuito. Insieme a loro, il Presidente della Frazione di Zerman Bruno Cillotto, che ha messo a disposizione della comunità e dell’Ulss i locali dove si sono eseguiti e processati i tamponi di fine quarantena per i giovani moglianesi.

“Un grazie sincero a tutto il personale volontario. Qualora il virus si riacutizzasse, saremo comunque pronti a ripartire subito con il progetto” dichiara l’Assessore al Sociale Giuliana Tochet.

“I contagi stanno scendendo e questo ci fa tirare un sospiro di sollievo dopo un periodo difficilissimo, specialmente per le attività didattiche nelle scuole. Il progetto ‘’Tamponi nei Comuni’’, voluto dalla conferenza dei Sindaci della ULSS2 per alleggerire i Covid Point di Treviso e Dosson, termina quindi oggi”, conclude il Sindaco Davide Bortolato.