Fantasie by Gabry: i sapori di un tempo vincono il Concorso “Luci di Natale a Casier”

Il Concorso “Luci di Natale a Casier”, organizzato dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con l’Associazione FotoClubCasier, ha premiato la vetrina vincitrice del Natale 2021.

L’evento, giunto alla seconda edizione, ha visto la partecipazione di 21 esercizi commerciali di Dosson e Casier: la cittadinanza è stata chiamata a esprimere sui social la vetrina favorita con un like.

Sulla base delle numerose preferenze espresse, sono state decretate le tre vetrine finaliste: la giuria nominata dal bando, quindi, ha individuato la vetrina più bella del Natale casierese.

Vincitore del concorso 2021 è il negozio di mercerie “Fantasie by Gabry” di Casier, un’attività storica del paese che racchiude in sé i sapori di un tempo, dove le clienti si recano per rifornirsi non solo di articoli da cucito ma anche per partecipare a corsi dedicati e scambiare due parole gentili.

La signora Gabriella, titolare dell’attività, è stata premiata con una targa consegnata nei giorni scorsi dal Sindaco Renzo Carraretto, dell’Assessore alle Attività produttive Roberta Panzarin e dai fotografi di FotoClubCasier, che hanno ritratto le vetrine nelle immagini pubblicate sui social e hanno fatto parte della giuria tecnica.

“Un bel modo di fare rete con i nostri negozianti e i cittadini che, pur nella sua semplicità, lancia un messaggio di condivisione e di comunità, che diventa ancor più prezioso in questi tempi difficili per tutti”, dice il Sindaco Carraretto. “Complimenti alla vetrina vincitrice, l’appuntamento è al prossimo Natale!”