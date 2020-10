Dal 7 al 16 ottobre modifiche alla viabilità in via S. Gallo al Lido per lavori di fresatura e riasfaltatura

La Direzione Lavori pubblici rende noto con un’ordinanza che da mercoledì 7 a venerdì 16 ottobre entreranno in vigore alcune modifiche alla viabilità in via S. Gallo al Lido di Venezia, nel tratto compreso tra piazzale S. M. Elisabetta e via F. Morosini, per consentire un intervento di fresatura e riasfaltatura della carreggiata stradale.

In particolare, nell’area interessata dai lavori saranno istituiti il senso unico alternato gestito con movieri, il limite di velocità a 30 km/h e il divieto di fermata su entrambi i lati. La ditta incaricata dei lavori provvederà ad installare idonea segnaletica stradale e di cantiere.

