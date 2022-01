Mine Vaganti: sospeso e rinviato lo spettacolo del Toniolo

Il Comune di Venezia e Arteven comunicano che lo spettacolo Mine Vaganti, regia di Ferzan Ozpetek, in programma al Teatro Toniolo da martedì 18 a domenica 23 gennaio 2022, per motivi tecnici è stato sospeso e sarà riprogrammato all’interno della stagione in corso.

Coloro i quali hanno già acquistato il biglietto o sono possessori di abbonamento che comprende lo spettacolo Mine Vaganti potranno usufruirne nelle nuove date che verranno comunicate e rese pubbliche appena possibile. Per ulteriori informazioni sui singoli biglietti acquistati in loco, vi preghiamo di contattare la biglietteria del teatro al numero 3497723552, aperta tutti i giorni dalle 15 alle 19 escluso il lunedì , o all’indirizzo mail [email protected].

Per i titoli acquistati on line rivolgersi al circuito di riferimento.

Per aggiornamenti consultare anche www.culturavenezia.it, www.myarteven.it e relativi social media.