Apre lo Sportello Europa presso l’ex Biblioteca di Silea

Ogni venerdì, per i ragazzi che vogliono aderire a programmi europei di scambio, studio e lavoro

L’Amministrazione Comunale di Silea, in collaborazione con l’associazione ETV EuroTreviso, a partire da venerdì 21 gennaio attiva lo Sportello Europa presso gli spazi dell’ex Biblioteca, accanto al Municipio di Silea.

Il servizio, gestito in convenzione con i volontari dell’associazione ETV EuroTreviso, è rivolto ai ragazzi dai 13 ai 30 anni che desiderano avere informazioni e procedere con le domande per aderire ai vari bandi europei di mobilità giovanile, in ambito di studio, lavoro o volontariato.

Sportello Europa sarà anche un punto di riferimento per i ragazzi europei che arriveranno nella Marca dai vari stati membri: offrirà un servizio di raccolta di proposte di volontariato, servizio civile internazionale e di orientamento per le proposte presenti nel territorio.

“E’ la prima volta che un Comune si attiva in modo così sistemico per dare informazioni e fare rete per accogliere chi arriva dall’estero: siamo orgogliosi di poter offrire questo servizio, tanto più in questo periodo di incertezza. Partecipare a progetti internazionali significa muovere i primi passi verso la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e il rispetto della diversità” sottolinea Francesco Biasin, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Silea.

“Le possibilità che offre l’Unione Europea tramite i diversi bandi sono molteplici e spesso i ragazzi non sanno districarsi tra le varie offerte. La nostra associazione dal 2017 si pone come intermediario esperto per aiutare nella selezione delle proposte e nella compilazione delle domande, oltre che come interlocutore per le Istituzioni che vogliono aderire a programmi internazionali” dichiara Francesco Truini, Presidente di ETV EuroTreviso.

Lo Sportello Europa sarà attivo a partire da venerdì 21 gennaio tutti i venerdì pomeriggi, dalle 15 alle 19, presso i locali al piano terra dell’ex Biblioteca, accanto al Municipio di Silea.