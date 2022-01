Giorno della Memoria 2022: al via le iniziative di Ca’ Foscari. La presidente Damiano all’inaugurazione

Prende il via il ciclo di iniziative dedicate da Ca’ Foscari al Giorno della Memoria 2022, giornata internazionale di commemorazione delle vittime dell’Olocausto. Si comincia con l’esposizione di una copia anastatica del manoscritto originale “Il giardino dei Finzi-Contini” accessibile gratis fino al 28 febbraio (da lunedì a venerdì dalle 9 alle 18) nell’androne di Ca’ Foscari. L’opera di Giorgio Bassani, che nel 2022 compie 60 anni, costituisce infatti il punto di partenza per una riflessione più ampia sulla Shoah, promossa dall’ateneo. La presidente del Consiglio comunale Ermelinda Damiano è intervenuta nel pomeriggio, in rappresentanza dell’Amministrazione, alla cerimonia d’inaugurazione della mostra, che apre il ricco programma di eventi cafoscarino. Un calendario che si snoda lungo tutto il mese di gennaio e che comprende la rassegna radiofonica settimanale “I mercoledì del Giorno della Memoria” su radio Ca’ Foscari, ma anche convegni e seminari con ospiti di rilievo. Le celebrazioni termineranno con il convegno internazionale “Memory, law and rights/ Memoria, diritto e diritti” il 7 febbraio. “Grazie per tutto quello che questo ateneo fa e ha fatto per il Giorno della Memoria, un percorso intenso realizzato insieme ad altri enti ed istituzioni cittadine, che rende Venezia un simbolo della Memoria” ha esordito la presidente Damiano, portando i saluti del sindaco e dell’Amministrazione. “Ricordare il passato e prendere consapevolezza dello sterminio nazifascista serve affinché tali orrori non si ripetano più e il nostro vivere civile sia sempre improntato ai valori della tolleranza e dell’umanità. Con questi percorsi si costruisce un piccolo tassello per contrastare i germi di odio, intollenza e discriminazione ancora presenti nella nostra società. E’ importante che questo impegno provenga da scuole e università: gli studenti rappresentano il futuro di questa società. Grazie a tutti coloro che si danno da fare ogni anno per questo progetto”. Ad accogliere Ermelinda Damiano a Ca’ Foscari, la professoressa Caterina Carpinato, prorettrice alla Terza missione dell’Ateneo e Sara De Vido, delegata per il Giorno della Memoria e del Ricordo dell’Università Ca’ Foscari, le quali hanno sottolineato il valore delle iniziative per sensibilizzare i giovani studenti al tema dell’Olocausto. “Gli eventi lo scorso anno erano solo online, quest’anno speriamo si possa procedere, come previsto, in modalità duale” ha spiegato De Vido. “I protagonisti del romanzo, la famiglia dei Finzi – Contini, uccisi quasi tutti nei campi di concentramento, ci fanno riflettere sulla Memoria, intesa sia come diritto individuale e collettivo ma anche come dovere morale e giuridico di ricordare”. La delegata ha inoltre ringraziato il Comune per aver inserito gli appuntamenti nel cartellone del Giorno della Memoria 2022. Presente alla cerimonia anche l’avvocato Ferigo Foscari, che ha reso possibile la mostra, fornendo in prestito all’ateneo la copia del manoscritto originale, di proprietà della sua famiglia e di sua nonna in particolare: “Sarebbe bello istituire una borsa di studio per gli studenti di letteratura sul tema della Memoria, per contribuire al ricordo” ha commentato l’avvocato.