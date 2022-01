Accesso al centro per i test COVID-19 di P.le San Lorenzo Giustiniani a Mestre: un’ordinanza a tutela della viabilità

Il comando generale della Polizia locale ha emanato un’ordinanza dirigenziale con misure a tutela della viabilità per l’accesso al centro per i test COVID-19 di P.le San Lorenzo Giustiniani a Mestre. Il provvedimento stabilisce che da domani, 15 gennaio, e fino al termine dello stato di emergenza, dalle ore 6.30 alle ore 18.30: 1. l’accesso in via San Damiano per i veicoli provenienti da via Terraglio sia riservato esclusivamente ai residenti, agli alunni dell’Istituto “G. A. Farina” e relativi accompagnatori e per l’accesso agli esercizi commerciali; 2. l’accesso al centro per i test allestito dall’AULSS 3 in P.le San Lorenzo Giustiniani sia consentito solo da via Santa Chiara. L’ordinanza non si applica ai veicoli in servizio di emergenza, ai veicoli di Polizia Stradale, ai veicoli adibiti alla pulizia delle strade e dei servizi essenziali. I trasgressori del provvedimento sono passibili delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia.