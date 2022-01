Vaccini anti Covid. Oggi e domenica in Veneto open day per bimbi 5-11 anni

Week end dedicato alla vaccinazione anti Covid per i bambini dai 5 agli 11 domani, sabato 15, e domenica 16 gennaio in Veneto.

In tutte le Ullss e Aziende Ospedaliere, i genitori che riterranno opportuno vaccinare i propri figli potranno accedere a numerosi punti vaccinali senza necessità di prenotazione.

Ecco l’elenco Ulss per Ulss:

Ulss 1

– sabato 15/1: dalle 9 alle 18 al Palaskating di Sedico

– domenica 16/1: dalle 15 alle 18.30 al Centro prelievi di Feltre

Ulss 2

– sabato 15/1 al centro vaccinale di San Vendemiano dalle 14 alle 19; ad Asolo dalle 14 alle 19; all’hub ex Maber di Villorba dalle 14 alle 19; in sala convegni all’ospedale Ca’ Foncello dalle 9 alle 14

– domenica 16/1 al centro vaccinale di San Vendemiano dalle 14 alle 19; ad Asolo dalle 14 alle 19; all’hub ex Maber di Villorba dalle 14 alle 19

Ulss 3

– sabato 15/1 dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 19 al Palaexpo Marghera; dalle 16 alle 19 al Palazzetto dello sport di Dolo; dalle 9 alle 18.30 all’Aspo di Chioggia

– domenica 16/1 dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 19 al Palaexpo Marghera; dalle 8.30 alle 18 al Palazzetto dello sport di Dolo; dalle 9 alle 14 all’Aspo di Chioggia

Ulss 4

– sabato 15/1 dalle 15 alle 18 al centro vaccinale di San Donà di Piave

– domenica 16/1 dalle 15 alle 18 al centro vaccinale di Jesolo

Ulss 5

– sabato 15/1 dalle 15.30 alle 18.30 al Centro trasfusionale dell’Ospedale di Adria e agli ambulatori vaccinali Sisp dell’Ospedale di Trecenta

– domenica 16/1 dalle 15.30 alle 18.30 alla Cittadella Socio Sanitaria di Rovigo – Ambulatori Vaccinali SISP

Ulss 6

– sabato 15 e domenica 16/1 dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 20 al padiglione 6 della Fiera di Padova, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 18 a Cittadella (Palazzo dello sport in via Gabrielli) ed Este (Chiostro degli Zoccoli in via Consolazioni).

Azienda Ospedaliera di Padova

– sabato 15 e domenica 16/1 dalle 8.30 alle 14 al 4° piano della Pediatria dell’Ospedale Centrale (via Giustiniani)

Ulss 7

– sabato 15/1 dalle 9 alle 13 alla Casetta Gialla di Schio; dalle 15 alle 19.30 al CVP di Bassano; dalle 9 alle 12 nella hall dell’ospedale nuovo di Asiago

– domenica 16/1 dalle 15 alle 18.30 alla Casetta Gialla di Schio; dalle 9 alle 13 al CVP di Bassano; dalle 14.30 alle 17.30 (su prenotazione) nella hall dell’ospedale nuovo di Asiago.

Ulss 8

– sabato 15 e domenica 16/1 a Torri di Quartesolo dalle 8 alle 20; a Montecchio Maggiore dalle 8 alle 19

Ulss 9

– sabato 15 e domenica 16/1 a Legnago e San Bonifacio dalle 14:30 alle 19; a Valeggio dalle 9.30 alle 19.00

Azienda Ospedaliera di Verona

– sabato 15 e domenica 16/1 al padiglione 30 dell’Ospedale Donna Bambino di Borgo Trento, 2° piano, dalle 8.30 alle 19.30.