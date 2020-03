Meteo: stato di attenzione per vento forte

Il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto, in considerazione delle previsioni meteo, ha emesso un avviso di attenzione per vento forte che interesserà nelle prossime ore le zone costiere e la pianura limitrofa, in particolare quella centro-meridionale.

Tra domani, domenica 22, e il primo mattino di lunedì 23 si segnala un rinforzo dei venti di Bora che saranno da tesi a forti su costa e pianura limitrofa, con una fase più intensa sulla costa centro-meridionale e pianura adiacente tra la sera di domenica e il primo mattino di lunedì.

Al fine di garantire un monitoraggio costante della situazione e la massima prontezza operativa del Sistema Regionale di Protezione Civile, si dichiara la FASE OPERATIVA DI ATTENZIONE per vento forte, da riconfigurare, a livello locale, in FASE OPERATIVA DI PRE-ALLARME O ALLARME a seconda dell’intensità del vento, sulle zone costiere e pianura limitrofa (in particolare centro-meridionale).

Le amministrazioni locali dovranno porre in atto le procedure di allertamento dovute dalle previste criticità nel territorio di competenza.

Le prescrizioni sono valide dalla mezzanotte (0.00) di domani 22 marzo fino alle ore 9.00 di lunedì 23 marzo.

La Protezione Civile Regionale, anche attraverso il proprio Centro Funzionale Decentrato, seguirà l’evoluzione dell’evento e comunicherà tempestivamente ogni eventuale sviluppo negativo.

