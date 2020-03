Supermercati aperti domenica? Le cassiere le nuove eroine

Supermercati aperti o chiusi la domenica? E’ caos, infatti dopo l’ordinanza di ieri del Governatore Zaia, che ne decretava la chiusura la domenica, ne è subito seguita una del Ministro Speranza che, confermando le aperture domenicali, smentiva quanto detto dal Presidente della Regione.

In tutta questa confusione sembra che alcuni dimentichino il ruolo pericoloso svolto dalle cassiere dei supermercati.

Sono per la maggior parte donne, tutte con famiglia e spesso mamme, che devono essere considerate, come medici e personale paramedico, delle eroine in questo periodo di contagi, sono tutte in prima linea.

Affrontano tutti i giorni l’orda, spesso scatenata e maleducata, dei clienti che si affollano alle loro casse senza rispettare distanze di sicurezza, molti senza mascherine ed in vena di litigare.

Ci giungono racconti da parte loro di clienti che si presentano alle casse in gruppi familiari con bambini al seguito, di altri, che incuranti dei divieti, vengono a fare la spesa tutti i giorni magari per comprare una confezione di tè. Altri ancora pretendono di essere serviti velocemente senza capire che per la loro e l’altrui sicurezza le cose devono essere fatte bene e rispettando le distanze di sicurezza imposte.

Sono le vittime sacrificali della ignoranza e maleducazione di molti. Devono proteggersi con guanti e con mascherine spesso poco funzionali e tutte, quando tornano nelle loro case, hanno il timore di portare ai familiari il virus lasciato in regalo da qualche cliente infettato e per nulla accorto..

Ricordiamoci tutti di rispettarle e ringraziarle perché è grazie anche a loro che possiamo provvedere all’acquisto dei generi di prima necessità in questi tempi di coronavirus.

Commenta la news

commenti