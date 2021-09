Mestre. M9 chiama a raccolta le scuole con il concorso You School

Terza edizione del concorso dedicato alle scuole superiori di tutt’Italia che in modo interattivo e multimediale poterà studenti e professori a lavorare sui temi urgenti dell’inclusione sociale e della parità di genere fissati dall’Agenda Onu 2030

Fondazione M9 – Museo del ‘900 torna tra i banchi di scuola, fra studenti e professori, per lanciare la terza edizione del Concorso YouSchool, nato in seno a Fondazione di Venezia e con laMedia Partnership di Rai Scuola e Rai Cultura. Il progetto è rivolto alle classi III, IV e V degli Istituti di Istruzione Secondaria di II grado di tutt’Italia, chiamate a confrontarsi e lavorare sui temi urgenti dell’inclusione sociale e della parità di generefissati dall’Agenda ONU 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.

Il Concorso intende accompagnare i giovani a prendere coscienza delle situazioni e delle forme di emarginazione e pregiudizio nella società, incoraggiandoli a individuare strade percorribili per favorire l’inclusione sociale. A questo scopo YouSchool propone ai giovani che risponderanno alla chiamata di “raccontare storie contemporanee che partano dall’osservazione di situazioni di marginalità, pregiudizio e isolamento sociale, per farne una riflessione critica e trovare azioni possibili atte al miglioramento della società in cui vivono, in linea con gli obiettivi definiti dall’Onu in materia di inclusione sociale”.

Ciascuna classe partecipante dovrà realizzare un breve video sulla “promozione dell’inclusione sociale, economica e politica di tutti, a prescindere da età, sesso, disabilità, etnia, origine, religione, stato economico” (goal 10.2 dell’Agenda 2030) secondo uno dei seguenti percorsi a scelta:

Percorso 1 – apertura e integrazione di tutti gli individui, fragili e con disabilità;

Percorso 2 – parità di genere nell’istruzione, nella partecipazione e nella leadership, la violenza di genere;

Percorso 3 – etnia, origine, religione: le diversità di tipo culturale e sociale.

Le iscrizioni sono aperte alla singola classe con il coordinamento di 1/3 docenti. Le classi approfondiranno i temi oggetto del concorso con il supporto di M9 che metterà a disposizione tre video-interviste (fruibili in modalità asincrona da metà novembre 2021), in cui il direttore scientifico del museo Luca Molinari dialogherà con tre testimonial d’eccezione portavoce di YouSchool 2021: Sammy Basso, la giornalista Marianna Aprile e la fondatrice della Onlus “Mamme per la Pelle” Gabriella Nobile.

Oltre a queste video-interviste sarà messo a disposizione delle classi un video tutorial in cui esperti di tecniche di comunicazione daranno agli studenti utili suggerimenti di regia.

OBIETTIVI FORMATIVI

La modulistica per la partecipazione al Concorso è pubblicata nel sito di M9 (www.m9museum.it) nella sezione dedicata al progetto (https://www.m9museum.it/youschool-concorso-educazione-civica/).

Per informazioni: (t 041 2201273, [email protected]).

CALENDARIO

Domanda di iscrizione: entro le ore 18.00 di venerdì 22 ottobre 2021

Conferma di ammissione: entro il 5 novembre 2021

Esito del concorso: entro l’8 aprile 2022

Il Concorso ha inizio l’8 novembre 2021 e terminerà l’8 aprile 2022 con la proclamazione dei vincitori del “Premio Progetto più originale”, del “Premio per la critica” e del “Premio progetto più votato dalla Community YouSchool”.

I Progetti Digitali saranno votati dagli utenti della Community YouSchool, ovvero dal pubblico generico che potrà vedere i video nella playlist che M9 pubblicherà nel canale YouTube del museo a partire da venerdì 11 marzo 2022, e saranno valutati da una Giuria di esperti.

M9 assegnerà i seguenti premi:

“Premio Progetto più originale” – partecipazione ad un workshop in modalità digitale sui temi del videomaking e del telegiornalismo con registi, sceneggiatori e/o esperti di produzioni multimediali;

“Premio per la critica” – partecipazione a tre laboratori online “Maratona 900: il migliore, il peggiore dei secoli”;

“Premio più votato dalla Community YouSchool” – un incontro online con il testimonial abbinato al percorso scelto;

un buono d’acquisto libri del valore di 100,00 euro ciascuno ad ogni docente delle classi che hanno realizzato i Progetti Digitali vincitori del “Premio Progetto più originale”, del “Premio per la critica” e del “Premio Progetto più votato dalla Community YouSchool”.

*Qualora la situazione pandemica lo permettesse, i premi saranno consegnati ai vincitori entro la prima metà del mese di giugno 2022 presso M9 o in altro luogo che sarà comunicato per tempo da M9. In alternativa. la cerimonia di premiazione si svolgerà da remoto, secondo le modalità che saranno comunicate direttamente ai Docenti Referenti.