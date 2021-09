Mestre. Festival delle Idee: al via la terza edizione con il tema “Chi siamo, chi saremo”

La Terza edizione del Festival delle idee, che si svolgerà tra Venezia e Mestre, dal 30 settembre al 23 ottobre, sul tema “Chi siamo, chi saremo”, è stato presentato all’M9 con una conferenza stampa alla quale sono intervenuti l’assessore comunale alla Promozione del territorio, il direttore dei Servizi sociosanitari dell’Ulss 3 Serenissima, Massimo Zuin, il consigliere delegato al Business Development M9 District, Fabrizio Renzi, l’ideatrice del Festival, Marilisa Capuano. Il Festival delle idee, inserito tra i Grandi Eventi della Regione Veneto, è patrocinato dalla Regione e dal Comune di Venezia e rientra nel palinsesto delle celebrazioni per i 1600 anni della fondazione di Venezia; è ideato da Capuano per l’Associazione Futuro delle Idee, organizzato in collaborazione con M9, Fondazione Teatro La Fenice, Azienda Ulss 3 Serenissima, Circuito Teatrale Regionale Arteven, Treviso Giallo. Dopo le oltre 3mila presenze del 2020 – hanno spiegato gli organizzatori – il Festival conferma la sua vocazione al confronto e al dialogo e moltiplica sguardi e visioni alla ricerca di un futuro possibile. Quest’anno si caratterizza ancor più nel segno dell’innovazione e della sostenibilità, con la parola quale forma di divulgazione per eccellenza, in tutte le sue declinazioni. Tanti gli ospiti tra scrittori e filosofi, psicoanalisti e astronauti, artisti, scienziati e divulgatori che porteranno il proprio punto di vista e lo metteranno in discussione: Alessandro Haber alle Sale Apollinee del Teatro La Fenice (19 ottobre); il musicista Giovanni Caccamo (1 ottobre), l’action painter ed ex boxeur Omar Hassan e la scrittrice Costanza DiQuattro (entrambi 17 ottobre) all’M9; il poeta Andrew Faber al Teatro Toniolo (16 ottobre). La musicista Alice raddoppia al Teatro Malibran, dove si esibirà con il suo omaggio a Franco Battiato il 22 e 23 ottobre. Sono stati raddoppiati anche gli incontri con Igor Sibaldi e Mario Tozzi all’M9 e con Umberto Galimberti al Toniolo. Apre il Festival un incontro con il cantautore e scrittore Simone Cristicchi, in dialogo con lo scrittore Guido Barlozzetti, sul progetto HappyNext (30 settembre – Polo M9). Poiché quasi tutti gli appuntamenti sono già sold-out e viste le numerose richieste, sono state aperte le liste d’attesa (sono già chiuse per quota massima raggiunta quelle per Simone Cristicchi, Umberto Galimberti, Stefano Mancuso). Per tutte le informazioni e il programma completo è possibile consultare il sito www.festivalidee.it