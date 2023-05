May the 4th be with you: oggi è lo Star Wars Day

Oggi si festeggia in tutto il mondo lo Star Wars day. Ma come nasce questo fenomeno culturale e perché si festeggia proprio oggi?

“Tanto tempo fa, in una galassia lontana lontana…“

È con queste parole che ebbe inizio, 46 anni fa, la saga cinematografica più longeva e famosa del mondo. Star Wars (Guerre Stellari) è la Space Opera per eccellenza e racchiude dentro di sé fantascienza, fantasy, spaghetti western, mitologia, samurai e filosofia orientale, riuscendo a creare un mix perfetto nella perenne lotta tra bene e male e a emozionare tuttora generazioni di fans in tutto il mondo.

Il progetto Star Wars nacque nella testa di George Lucas a inizio anni ’70. Da una prima sceneggiatura ispirata principalmente ai fumetti e serie di Flash Gordon e alla “Fortezza nascosta” del regista giapponese Akira Kurosawa, pian piano si delineò la Story-line principale con anche il passato dei protagonisti e un’idea dell’universo circostante.

Il 25 maggio 1977 uscì il primo film e ottenne subito un insperato successone planetario. Ecco così che dall’idea iniziale di creare una serie di film a basso costo, il regista passò a quella molto più ambiziosa di 12 film in cui esplorare i vari personaggi e gli accadimenti della galassia lontana.

Lucas decise quindi che il primo capitolo sarebbe diventato il quarto e Star Wars divenne il nome della Saga, rinominando il primo successo in “Episodio 4: Una nuova speranza“. In questo modo poteva sì proseguire con la storia nei due film successivi ma allo stesso tempo aveva il margine di altri 3 film per raccontare per bene gli antefatti e le storie di Ben Kenobi, Anakin Skywalker e la nascita di Darth Vader.

Da questo primo episodio sono usciti finora 9 film canonici più 2 Anthology, 4 serie live-action, 6 serie animate e da poco sono state annunciate le lavorazioni di altri 3 film e serie Tv, rendendolo il franchise cinematografico più redditizio dopo il Marvel Cinematic Universe. A queste produzioni vanno poi aggiunti le numerose serie di fumetti, libri e videogiochi dedicati.

Gli iconici personaggi e alcune battute sono ormai talmente entrate nel linguaggio comune che è facile trovarne accenni o citazioni in tantissime altre opere a livello mondiale. Soprattutto il concetto di Forza, ripreso chiaramente dal KI giapponese o QI in cinese, è entrato nelle nostre culture tanto da esser conosciuta più o meno da chiunque anche se non ha mai visto nulla della saga.

Ma perché proprio oggi si festeggia lo Star Wars Day?

Il motivo è molto semplice, inizialmente si festeggiava il 25 maggio, data in cui uscì al cinema per la prima volta Episodio 4. Poi l’assonanza con la data in inglese del 4 maggio (May the Fourth) con l’iconica frase May the Force be with you (letteralmente “Che la Forza sia con te”) ha fatto il resto.

Per cui, May the Fourth be with you!

