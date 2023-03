Marzo Donna: tutte le iniziative a Mogliano Veneto

Da domani, sabato 4 marzo, prendono avvio le iniziative del Marzo Donna, un calendario composto da undici eventi suddivisi tra arte e cultura, benessere e prevenzione.

MOGLIANO VENETO – Si partirà con il Vernissage della mostra di pittura “Tango e Donna, abissi del dolore e forza dell’amore” dell’artista Ieva Sara Breiksa, in programma domani sera alle ore 17 al Centro d’Arte e Cultura Brolo. In rappresentanza dell’Amministrazione Comunale, l’Assessore alle Pari Opportunità Giuliana Tochet porterà i saluti istituzionali. Dopo di lei, spazio al critico d’arte Giancarlo Da Lio per una presentazione generale della mostra, che resterà aperta fino a domenica 19 marzo con orario 10-16.

In serata, per la 7ª rassegna di teatro amatoriale “Un palco per… riprovarci” organizzata dall’associazione culturale-teatrale Tracce sul palco, il Teatro Astori ospiterà lo spettacolo Cyrano de Bergerac a cura della compagnia teatrale l’Archibugio di Lonigo.

Nella giornata di martedì 7 marzo alle ore 20.45 al Centro Sociale in Piazza Donatori di Sangue, spazio alla presentazione del libro di Erida Petriti dal titolo Riflessa in uno specchio rotto promossa dall’Associazione Omega APS.

Evento clou sarà quello di mercoledì 8 marzo presso la sede municipale, con il progetto “Donne nella storia di Mogliano Veneto”. L’iniziativa prevede l’esposizione di 6 pannelli con i ritratti di altrettante esponenti femminili di spicco della comunità moglianese distintesi per il loro operato, a cui il Sindaco Davide Bortolato rivolgerà un meritato riconoscimento con una cerimonia aperta alla cittadinanza.

Sarò di nuovo il Teatro Astori, sabato 11 marzo, ad ospitare un altro evento inserito nella 7ª rassegna di teatro amatoriale “Un palco per… riprovarci”: la commedia in due atti di George Feydeau La pulce nell’orecchio a cura della compagnia teatrale Arte Povera di Mogliano Veneto.

Un secondo appuntamento della giornata è previsto alle ore 21 al Centro Sociale: il Reading Teatrale I quasi amori di Dorothy Parker, a cura dell’associazione culturale Attori per Caso.

Accanto agli eventi di carattere culturale e aggregativo, la seconda parte del mese promuove diversi appuntamenti in cui la prevenzione è protagonista.

Marzo Donna proseguirà infatti con mammografie ed ecografie gratuite (prenotabili dal 10 marzo su www.welfarecare.org/prenota) nella mattinata di sabato 18 marzo, in Piazza Caduti, a cura dell’Associazione Prevenzione è Vita.

Altro appuntamento dedicato alla prevenzione sarà quello di domenica mattina, 19 marzo, al Centro Sociale, con lo screening reumatologico gratuito della mano promosso da AMARV.

All’interno del calendario eventi, grande importanza sarà data a due convegni che avranno luogo al Centro Sociale:

• “Tiroide a tutta vita” organizzato dall’associazione ATTA 3Veneto Onlus, in programma alle ore 20.30 di martedì 21 marzo, nel corso del quale interverranno differenti professionisti e studiosi della tiroide;

• “Conosci il tuo seno e gli strumenti per proteggerlo” promosso dal Presidio ospedaliero Giovanni XXIII di Monastier, in programma alle ore 19 di mercoledì 22 marzo, per educare le donne a corretti stili di vita e per diffondere buone pratiche di prevenzione.

Marzo Donna si concluderà venerdì 31 marzo con l’incontro pubblico delle ore 17 al Centro Sociale dal titolo “Storia dei consultori. Ieri, oggi e domani?” promosso dall’associazione Anpi “Maria Braut” in collaborazione con il Centro Donna (Cooperativa La Esse).

Nel corso del mese, inoltre, nella facciata del Centro Sociale saranno posizionati alcuni fiocchi rosa della LILT quali segni della lotta al tumore al seno e le fontane di Piazza Caduti e di Piazza Pio X saranno illuminate con fiocchi gialli, a richiamare il colore della mimosa, simbolo dell’8 marzo.

Illuminato di giallo sarà anche l’edificio storico del Brolo, quale manifestazione di sostegno alle donne iraniane e afgane vittime della repressione.

Nei Social istituzionali circolerà il video “Libere di essere” a cura dell’Associazione Omega APS e Centro Donna.

Tutti gli eventi che animeranno la Città con occasioni di incontro e di riflessione sono promossi dall’Assessorato alle Pari Opportunità in stretta collaborazione con la Consulta per le Pari Opportunità e la Commissione Pari Opportunità Intercomunale.

«Quest’anno, finalmente liberi dalla pandemia, l’Assessorato alle Pari Opportunità con la sua Consulta ha organizzato un nutrito programma di eventi per il Marzo Donna, puntando soprattutto sulla prevenzione sanitaria. Le donne, purtroppo, sono soggette a scompensi ormonali che molte volte portano a vere e proprie malattie: al seno, alla tiroide e ai reumatismi. Crediamo molto nel prendersi cura di sé e invitiamo la nostra cittadinanza a partecipare a questi importanti appuntamenti.» ha dichiarato l’Assessore alle Pari Opportunità Giuliana Tochet.

«Sono orgoglioso che anche la programmazione del Marzo Donna di quest’anno sia così densa di appuntamenti importanti; la grande novità introdotta nelle celebrazioni è il progetto di valorizzazione delle donne Moglianesi riconosciute per il loro operato. Parallelamente agli eventi culturali, il calendario mette in luce l’impegno, la creatività e la dedizione organizzativa del nostro Ente, che ha tessuto una nutrita rete di appuntamenti di prevenzione sanitaria riservati al pubblico femminile.» ha aggiunto il Sindaco Davide Bortolato.