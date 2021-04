Martedì 6 Veneto in arancione. Riaprono quasi tutti, ma non i bar ed i ristoranti

Da martedi 6 aprile il Veneto sarà in zona arancione per tutto il mese, salvo verifiche previste per il giorno 15.

Riapriranno i parrucchieri, estetisti, negozi di abbigliamento e di scarpe e tutti i negozi di beni non essenziali.

Bene! ed i bar ed i ristoranti? Quelli no. Per loro è possibile solo l’asporto fino alle 18 e per i ristoranti la consegna a domicilio. La consumazione di cibi e bevande è consentita negli alberghi senza limiti di orari per chi alloggia nella struttura.

Naturalmente bar e ristoranti sono quanto meno imbufaliti. Non ce la fanno piu senza poter lavorare ed in moltissimi sono sull’orlo del fallimento. Un gruppo di loro, sono in 1200, ha deciso di riaprire comunque a partire dal 6 aprile.

Veneto Imprese Unite ha partecipato al blocco dell’autogrill sull’autostrada A1 tra Bologna e Firenze, azione per protestare contro le chiusure e contro le disparità tra ristoranti ed autogrill, quest’ultimi possono tenere aperto.

Basta entrare in una qualsiasi autostrada e fermarsi al primo autogril per bere un’aperitivo o consumare qualcosa.

Un cambiamento per bar e ristoranti potrebbe verificarsi il 15 aprile prossimo quando si farà una verifica sull’andamento dei contagi. Se sarà positiva probabilmente questi locali potranno riaprire. Speriamo per loro e per l’economia nazionale che ormai non regge più.

