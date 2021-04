Marcon dal 7 aprile prenotazione vaccinazioni in Biblioteca Comunale. Chi apre dal 6

A Marcon dal 7 aprile sarà aperto il servizio prenotazione vaccini presso la Biblioteca Comunale.

Dal 6 aprile Veneto in zona arancione. E’ consentito quindi lo spostamento in ambito comunale, Vietati gli spostamenti tra le regioni salvo che per lavoro, salute od urgenze, e sempre con autocertificazione, resta il divieto di circolazione dalle 22 alle 5.

Dal 7 riapriranno gli asili nido e le primarie in presenza, le superiori fino al 75%. E’ permesso andare a trovare parenti ed amici ad un massimo di due persone. Si possono portare figli minori di 14 anni o persone disabili.

Bar e ristoranti restano chiusi. E’ permesso solo l’asporto per i bar fino alle 18 e per i ristoranti fino alle 22. I ristoranti possono effettuare consegne a domicilio.

Aperti parrucchieri, estetisti ed i negozi in genere. Chiuse palestre e centri sportivi pubblici e privati. E’ consentita solo l’attività motoria individuale nei pressi della propria abitazione. Chiusi i cinema ed i teatri.

Ovviamente sono aperti i negozi di alimentari, le tabaccherie, le edicole, le farmacie, le parafarmacie ed i meccanici

