RUGBY VIADANA 1970 VS MOGLIANO RUGBY 1969 16 – 16

La partita, fondamentale per la conquista del quinto posto, si conclude con un pareggio che non accontenta nessuna delle due squadre. Mogliano in particolare può recriminare sul non aver saputo sfruttare i tre cartellini gialli contro uno, per tornare dallo Zaffanella con una importante vittoria. La partita inizia in salita per Mogliano, con qualche errore e soprattutto con Viadana che mantiene costantemente l’iniziativa, almeno per il primo quarto. Un giallo contro Federico Pavan da il via alle marcature dei padroni di casa, che realizzano due piazzati con Ceballos, mentre Mogliano fatica a costruire azioni pericolose. Poi un po’ alla volta i biancoblù risalgono il campo, ritrovano confidenza con la mischia chiusa, creano azioni favorevoli e si riportano in parità grazie alla precisione di Ormson. Arrivano anche vicini alla marcatura pesante proprio sul finale della prima frazione, dopo due gialli comminati a Viadana, ma un in avanti praticamente dentro l’area di meta non lo permette.

Un avanzamento del capitano Matteo Corazzi

Nella seconda frazione Mogliano sembra poter sfruttare la superiorità numerica, si riporta in avanti e trova il vantaggio con un altro piazzato. Poi però un’amnesia difensiva consente ai gialloneri di marcare una meta che interrompe il momento positivo dei ragazzi di Costanzo e Basson. Mogliano è comunque brava a non perdersi d’animo e, grazie ad una meta tecnica, riporta tutto ancora una volta in parità. Da quel momento in poi, però, nonostante delle running-maul devastanti, non riesce più a giocare con costanza nella metà campo avversaria. Viadana approfitta di alcuni falli per mantenere sotto pressione la difesa ospite, che però si difende in maniera ordinata ed aggressiva, riuscendo a mantenere il 16 a 16 finale. Nel prossimo turno si ritorna a giocare al “Quaggia” nel difficile derby contro la capolista Petrarca, impegno che i ragazzi cercheranno di onorare al meglio. Seguiteci in diretta streaming come sempre sui canali social della Federazione Italiana Rugby e sulla nostra pagina Facebook.

Una percussione di Michele Sutto, diventato papà in settimana.

Le parole di Salvatore Costanzo al termine dell’incontro: “E’ stata una gara che tutti e due potevamo vincere, ma commettiamo ancora troppi errori. Siamo partiti male, non riusciamo a prendere in mano subito la situazione. Anche in mischia chiusa siamo riusciti a raddrizzare le cose solo dopo un po’ di tempo. Spesso non abbiamo avuto la possibilità di giocare sul loro campo, in particolare nel secondo tempo. Ci teniamo stretti i due punti ma non siamo soddisfatti, perchè con meno errori il risultato era alla nostra portata. Non abbiamo sfruttato a dovere nemmeno le superiorità numeriche, il gruppo deve crescere e saper approfittare di queste situazioni per poter fare il salto di qualità al quale auspichiamo. Ora passiamo la Pasqua con serenità e poi dovremo preparare una partita contro la squadra imbattuta del Campionato. Il Petrarca verrò a casa nostra e noi dobbiamo provarci, non sarà facile ma le motivazioni non mancheranno e in questo frangente devono diventare determinanti, come lo dovranno essere nelle altre due partite che mancano al termine della stagione.”

Edoardo Stella apre l’ovale per un attacco biancoblù

Il Tabellino del match:

Viadana, Stadio “Luigi Zaffanella” – Sabato 3 aprile 2021

Peroni TOP 10, IX giornata

Rugby Viadana 1970 v Mogliano Rugby 1969 16-16 (6-6)

Marcatori: p.t. 12’ cp. Ceballos (3-0), 18’ cp. Ceballos (6-0), 30’ cp. Ormson (6-3), 38 cp. Ormson (6-6) s.t. 48’ cp. Ormson (6-9), 50’ m. Denti And. tr. Ceballos (13-9), 57’ cp. Ceballos (16-9), 62’ meta tecnica (16-16)

Rugby Viadana 1970: Apperley; Manganiello; Ceballos; Pavan (70’ Leonardi); Ciofani; Ferrarini; Gregorio (49’ Jelic); Casado Sandri; Denti And.(cap.); Cosi; Grassi (49’ Wagenpfeil); Schinchirimini; Novindi (52’ Denti Ant.); Ribaldi; Schiavon (64’ Fiorentini, 85’ Sassi).

all. Fernandez

Mogliano Rugby 1969: Ormson (73’ Jacono); Pavan; Dal Zilio; Zanatta (48’ Drago); Guarducci; Stella; Fabi (54’ Garbisi); Derbyshire; Corazzi (cap.); Finotto; Lamanna (70’ Zago); Bocchi (50’ Sutto); Alongi (50’ Michelini); Bonanni; Ceccato Nicolò (50’ Ceccato And.).

all. Costanzo

arb.: Boraso (Rovigo)

AA1 Trentin (Lecco), AA2 Roscini (Milano)

Quarto Uomo: Cilione (Reggio Calabria)

Cartellini: al 9’ giallo a Pavan (Mogliano Rugby 1969); al 29’ giallo a Schinchirimini (Rugby Viadana 1970); al 40’ giallo a Casado Sandri (Rugby Viadana 1970), al 61’ giallo a Denti And. (Rugby Viadana 1970)

Calciatori: Ceballos (Rugby Viadana 1970) 4/6; Ormson (Mogliano Rugby 1969) 3/3

Note: giornata soleggiata ma ventosa, terreno in perfette condizioni. Match a porte chiuse.

Punti conquistati in classifica: Rugby Viadana 1970 2; Mogliano Rugby 1969 2

Player of the match: Keanu Apperley (Rugby Viadana 1970)

Questo giornale è gratuito ma, se vuoi, puoi sostenerlo donando un piccolo contributo di 1 euro al mese, impostando un pagamento periodico a questo link.

Commenta la news

commenti