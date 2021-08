Marghera. Guida ubriaco e si intrattiene con una prostituta. Multa e Daspo a 65enne

Quasi mille euro di multa in totale e un ordine di allontanamento per 48 ore dalla città per un 65enne fermato nel pomeriggio di ieri, lunedì 9 agosto, mentre stava facendo scendere una prostituta dalla sua auto a Marghera, tra via Fratelli Bandiera e via Bottenigo. A fermare l’uomo, agenti in borghese del nucleo antiprostituzione della Polizia locale.

Verso le 17, il personale in pattugliamento nella zona ha notato la prostituta, già conosciuta alle Forze dell’ordine, scendere dall’auto del 65enne. Entrambi sono stati fermati e identificati: a tutti e due è stata contestata la violazione del Regolamento di Polizia urbana e sono stati sanzionati con una multa di 350 euro, con un Daspo urbano per 48 ore dalla zona più altre 100 euro ciascuno di ammenda.

L’uomo, inoltre, già destinatario di un Daspo ad aprile per le stesse violazioni, è apparso agli agenti in evidente stato di ebbrezza. Il test alcolemico svolto dagli operatori ha accertato un tasso oltre il consentito e per questo è stato sanzionato con altre 543 euro. Gli agenti hanno anche provveduto al ritiro della patente dalla quale sono stati sottratti dieci punti.