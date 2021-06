Maltempo nella Marca Trevigiana ieri sera. Molti alberi abbattuti

Ieri sera i Vigili del Fuoco hanno effettuato alcuni interventi fra le 2100 e le 2400 a causa del forte maltempo che ha colpito la Marca Trevigiana. Eccoli in sequenza cronologica:

– Istrana : 2 alberi caduti in strada

– Zero Branco : un pioppo caduto e poggiato sui cavi della luce che faceva scintille

– Paese : 5 alberi caduti per terra

– Quinto : un taglio pianta pericolante

– Ponte di Piave : un palo Telecom pericolante messo in sicurezza.

