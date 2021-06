Mestre. Approvata la realizzazione di altri 6 km di piste ciclabili e la sistemazione di 6 attraversamenti

La Giunta comunale, riunitasi oggi in web conference, ha approvato, su proposta dell’assessore alla Viabilità Renato Boraso, il progetto definitivo comprensivo del progetto di fattibilità tecnica economica, dell’intervento finalizzato a migliorare e incrementare l’offerta della mobilità ciclabile nel territorio della Terraferma veneziana attraverso la messa in sicurezza di alcuni tratti di percorsi esistenti che richiedono una riqualificazione e soprattutto attraverso la realizzazione di importanti ricuciture di percorsi ciclabili esistenti in modo da garantire la completa continuità alla rete urbana.

“Si tratta di una delibera – spiega l’assessore Boraso – con la quale diamo il via a lavori per 1.351.103,61 euro interamente finanziati da un bando ministeriale al quale il Comune ha partecipando riuscendo così a reperire importanti risorse per realizzare 24 interventi di ciclabili ben distinti e distribuiti nel territorio della terraferma veneziana e più precisamente in via Castellana, in via Circonvallazione, in via Trezzo, in via Carducci, in via Trento, in via Stazione, in via Ca’ Marcello, in via Bissagola, in via Friuli, in via delle Muneghe, in via Triestina, in via La Marmora- via Dandolo, in via Sernaglia, in via San Pio X, in Parco Ponci, in via Romanin, in via Giotto, in via della Rinascita, in via Piave – via Cavallotti, in via Bembo – Corso del Popolo, in via Torino – via Napoli, in via Ca Rossa – via Volturno, in via Spalti – via Garibaldi, in via Motta –- via Tevere”.

“Grazie a questi interventi – aggiunge Boraso – realizzeremo 3 km di nuovi collegamenti ciclabili bidirezionali, di larghezza pari o superiore a 2,5 metri e sempre separati dalle corsie veicolari tramite cordolo di protezione e altri 2,8 km di nuove ‘corsie ciclabili’ con colorazione dedicata per aumentarne il livello di visibilità e sicurezza rispetto alle vecchie corsie ciclabili. Infine metteremo in sicurezza 6 importanti “intersezioni” che presentano attraversamenti ciclabili, dove si aumenterà il livello di sicurezza dei ciclisti grazie all’introduzione di isole salvagente, platee rialzate, illuminazione dedicata, segnaletica orizzontale di indirizzamento ed adeguate evidenziazioni per dare continuità ai percorsi.

Un importante ulteriore tassello che arricchisce un sistema di piste ciclabili che ad oggi conta quasi 200 km di tratte già esistenti. Venezia guarda alla mobilità “green” con i fatti e sostiene, anche in questo modo, la mobilità sulle due ruote garantendo ai ciclisti percorsi in sicurezza”.