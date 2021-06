Selezione del personale: come ricercare i candidati ideali

Alcuni consigli per ricercare e trovare personale qualificato da inserire in azienda

Il processo di ricerca e selezione del personale è un passaggio fondamentale per la crescita e lo sviluppo di un’impresa. La presenza in organico di risorse produttive, qualificate e aggiornate consente infatti di evolvere il business aziendale, di aumentare la redditività e di accrescere la fidelizzazione.

Gli amministratori delegati di imprese di piccole, medie e grandi dimensioni conoscono quale sia il vantaggio della presenza di buoni lavoratori. Il successo di un’azienda è per gran parte determinato dalle qualità, dalla professionalità e da ridotto turnover del personale. Proprio per questi motivi, è di importanza cruciale individuare i candidati più adatti a ricoprire un determinato ruolo.

Purtroppo, però, può non essere facile trovare le risorse che incontrino a pieno la mission e la cultura aziendale. Specialmente, se non si può contare su un reparto HR interno con selezionatori esperti. Le imprese hanno l’opportunità, in questo caso, di avvalersi del supporto offerto dalle società di recruiting.

Una di queste, Jobtech, è specializzata in ricerca del personale e opera interamente in digitale. L’agenzia per il lavoro opera sull’intero territorio nazionale tramite portali verticali dedicati a specifiche aree di mercato. Le aziende che ne richiedono il supporto ricevono un’assistenza personalizzata in base alle figure professionali ricercate.

Automatizzando una buona parte delle attività di screening e sourcing dei candidati, i recruiter di Jobtech hanno maggior tempo a disposizione da riservare ai colloqui. Questi ultimi, del resto, sono di primaria importanza al fine di esaminare le soft skill e le effettive motivazioni dei candidati, verificando che corrispondano a quelle cercate da chi offre il lavoro.

Un altro consiglio per attirare nuovi e validi talenti è quello di curare la reputazione online dell’azienda. Difficilmente le persone ideali invieranno la propria candidatura a imprese con recensioni negative sull’ambiente professionale o sul processo di reclutamento e assunzione. Al giorno d’oggi, l’utilizzo dei social media è il modo migliore per farsi pubblicità e aumentare la propria presenza sul web.

Parallelamente, è importante stendere una job description chiara e immediata, all’interno della quale si definiscono i requisiti e le qualità necessarie ai candidati. Ciò permette di risparmiare tempo ed energie tanto a chi offre quanto a chi cerca lavoro, e di incrementare le possibilità di trovare il “perfect match”. Allo stesso tempo, l’offerta dovrebbe includere strategie di employer branding che stimolino l’entusiasmo e l’interesse da parte di chi la legge.

Questo giornale è gratuito ma, se vuoi, puoi sostenerlo donando un piccolo contributo di 1 euro al mese, impostando un pagamento periodico a questo link.

Commenta la news

commenti