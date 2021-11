Mai dire derby se non conosci la differenza tra San Siro e Meazza.

Mai dire derby se non l’hai visto almeno una volta in curva.

Mai dire derby se non sai che il Sandrino fece gol dopo appena 13 secondi, neanche il tempo di sedersi.

Mai dire derby se non passi prima dal Duomo.

Mai dire derby se non l’hai visto una volta del terzo anello pagando 150 euro.

Mai dire derby se non conosci almeno uno tra Bersellini,Liedholm e Bagnoli.

Mai dire derby se non hai una sciarpa o un maglietta a righe nell’armadio.

Mai dire derby se riesci a dormire la notte precedente.

Mai dire derby se non ne hai vinto uno al novantesimo.

Mai dire derby se non ne hai perso uno al novantesimo.

Mai dire derby se in Metropolitana andando vedi piu’ tifosi avversari.

Mai dire derby se non ne hai visto uno in semifinale di Champions League con il tuo amico del cuore e dopo averlo perso sei rimasto fermo in autostrada al ritorno nel cuore della notte.

Mai dire derby se non sai chi ne ha vinti di piu’,al netto di Coppa Italia, amichevoli e beneficenze.

Mai dire derby se almeno una volta non hai detto che e’una partita a se’.

Mai dire derby se non ce l’hai nel sacco.

Mai dire derby se questa sera arriverai carico con la sempiterna certezza di vincere e il maledetto terrore di perdere.

Oggi Domenica 7 Novembre Stadio Meazza ore 20.45 MILAN -INTER

22 21 EVENTI di Mauro Lama