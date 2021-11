Venezia. Incendio all’interno della chiese in Santa Maria Formosa spento dai pompieri

Alle 17:40 di domenica, i vigili del fuoco sono intervenuti per un principio d’incendio all’interno della Chiesa di Santa Maria in Formosa a Venezia. A dare l’allarme il custode che ha allertato la sala operativa del 115. I pompieri arrivati sul posto con due autopompe lagunari e 10 operatori, hanno subito spento con un estintore le fiamme di una lampada alogena posta sul lato destro dell’altare, in prossimità del pulpito sopraelevato. Le cause del principio d’incendio probabilmente causate da un’anomalia elettrica sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Sul posto la polizia locale. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora con l’isolamento dell’impianto elettrico della zona e con l’aereazione dei locali della Chiesa.