Mai avremmo immaginato

Che all’inizio giri e non ti rendi conto, ora salvo qualche furbetto del quartiere che corre a perdifiato sull’argine o non lascia l’amante e diventa furetto penoso e dannoso la strada è quella e Dracone non è nato invano.

È allora il Kit perfetto della tua casa è cultura, curiosità e svolta nelle pie abitudini,rispetto per la salute di tutti e non solo nostra tanto fuori si sta a un metro di distanza manco ci fosse la Var e la terna arbitrale dopo un’intervento poco ortodosso.

Case avvolte in 24h di link che ti spiegano la bruschetta cool, tutorial per il giardino e l’orto con il pomodoro in tigth, e poi libri, quelli vanno tutti bene, specie quelli abbandonati a pag. 24 dall’infanzia.

E la piccola, grande attenzione verso il tuo animale domestico, immune dal virus e sempre al centro, quasi capisse la tregenda.

Colazioni pantagrueliche dopo la sveglia non più presto, pranzi verso il primo pomeriggio e penniche, pomeriggi oziosi e cene che sconfinano, a tavola senza il tuo outfit prescelto, basta evitare la tuta marrone in finto acetato.

Improvvisate palestre indoor che ti aiutano e scacciano la bilancia, per il colesterolo si vedrà, semmai c’è sempre quello buono.

Ma questo è niente, basta girarsi e scoprire la scienza che ti parla di pandemia e curve, medici e infermieri che ogni santo minuto gettano il cuore oltre l’ostacolo, i modelli matematici e la soglia che è diventata spettro e allo stesso tempo motivazione infinita, il numero di pazienti che necessitano di terapia intensiva.

È l’Italia tutta intera che si riscopre paese unito, che si tiene per mano con una sola intenzione, farcela, agitando tricolori e suonando insieme da balconi, finestre, ognuno con il proprio strumento, il proprio disco,la sua hit pescata da spoty.

Perché solo quando vedi il baratro trovi la forza per uscirne.

Mauro Lama #Instacult

