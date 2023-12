Macri Puricelli al Grand Central Literary Festival

Mercoledì 13 dicembre, alle 18.45, al Grand Central Literary Festival arriva “Betta, la mia casa è un albergo”, l’ultimo romanzo della giornalista e scrittrice Macri Puricelli, uscito per All Around Edizioni nell’aprile del 2023. L’incontro sarà moderato da Annalisa Bruni.

MESTRE – “Betta, la mia casa è un albergo”, adatto a lettori dai dieci anni di età in poi, racchiude un mondo di avventure, amore e mistero che hanno come location il Grand Hotel Des Bains del Lido di Venezia.

Il libro racconta la straordinaria storia di Betta, una vivace bambina di 10 anni, la cui vita prende una svolta emozionante quando suo padre diventa direttore dell’iconico hotel Des Bains. Betta, insieme alla sua famiglia ed ai suoi animali, si trasferisce in questa affascinante dimora, circondata da un misterioso parco, affacciata sul mare e con la città più bella del mondo, Venezia, alle sue spalle.

Le pagine del libro si svelano come un viaggio ricco di avventure, intrighi e amore. Betta si ritrova coinvolta nella storia di Lady Brigit, una nobile gatta scozzese che, ogni estate, fa visita all’hotel Des Bains con il suo Lord e s’innamora di un affascinante gatto randagio. L’amore proibito di Lady Brigit si intreccia con la storia della duchessa Maddalena di Kotor, che ha trovato l’amore della sua vita un secolo prima di Betta. Tra il salvataggio di gattini in pericolo e la scoperta di messaggi segreti nascosti nell’hotel, Betta rivive le emozioni della nobildonna innamorata.

Macri Puricelli, giornalista con una lunga carriera, ha trasformato la sua passione per le storie in un’opera avvincente, catturando l’essenza di Venezia e la magia degli hotel di lusso. L’autrice, con quasi quarant’anni di esperienza come cronista e autrice di diversi libri, porta il lettore in un viaggio attraverso le sue scoperte e incontri. “Betta, la mia casa è un albergo” è solo l’ultimo capitolo della sua straordinaria produzione letteraria.

Macri Puricelli ha pubblicato altri titoli di successo, tra cui: “Diario Greco” (All Around, 2020), “Di carne e di pietra. Passeggiate veneziane fra gatti, cani, dinosauri, rinoceronti, foche” (All Around, 2021), “Grand Hotel. Piccolo elogio all’alberghitudine” (Cleup, 2023). Alcune copie di “Betta” saranno disponibili durante la presentazione al Grand Central grazie alla collaborazione con la libreria San Michele di Mestre.

L’evento sarà trasmesso anche in diretta streaming all’interno del gruppo facebook Mestre Mia.