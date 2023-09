L’Unesco salva Venezia

Nell’ambito della 45ma Sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale Unesco in corso a Riyad, ieri è stato deciso di non inserire Venezia nella lista dei siti a rischio. Il Sottosegretario alla Cultura con delega all’UNESCO, Gianmarco Mazzi: “Una grandissima giornata per tutta l’Italia. La notizia che il sito ‘Venezia e la sua laguna’ ha evitato di essere inserito nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO in pericolo ci riempie di soddisfazione perché vede confermare l’ottimo lavoro svolto in ambito internazionale dalla nostra Nazione, dimostratasi, anche in questa occasione, capace di farsi trovare pronta in relazione alle sfide sulla salvaguardia dei suoi immensi tesori e la loro sostenibilità”.

ROMA – “È nella cooperazione costante e altamente sinergica sviluppatasi tra le istituzioni centrali e locali, e alla convinta attenzione della comunità internazionale che guarda a Venezia come un modello inedito di gestione, che si è giunti a questo importante risultato. Voglio ringraziare l’Ambasciatore Liborio Stellino della rappresentanza permanente italiana presso l’UNESCO, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, l’ufficio UNESCO del Ministero della Cultura, diretto da Mariassunta Peci, e il Comune di Venezia per il grande lavoro portato avanti con professionalità e amore verso la nostra Nazione e verso il mandato UNESCO a cui con orgoglio stiamo impegnando tutte le nostre capacità istituzionali”, aggiunge Mazzi.

“Ora proseguiremo sulla strada del dialogo e della collaborazione con UNESCO mantenendo alta la reputazione internazionale di Venezia e dell’Italia”.

“Venezia è salva e continuerà ad essere Patrimonio dell’Umanità. Un grande risultato raggiunto quello raggiunto a Riad, grazie alla tenacia del Ministro alla Cultura, Gennaro Sangiuliano, e di tutto il Governo, che ringrazio per il lavoro e gli sforzi profusi per evitate che la città lagunare venisse inserita nella black list. Quello dell’Unesco è un riconoscimento che non è mai stato messo in discussione, nella nostra mente e nel nostro cuore. Venezia è Patrimonio dell’Umanità, lo è da sempre, e tutti insieme cercheremo di preservare e salvaguardare il futuro della Serenissima. Con la decisione presa dal World Heritage Committee, sono stati fugati tutti i dubbi sulla certificazione dell’ente Unesco. Quella di oggi è una importante vittoria per la città di Venezia e per tutto il Veneto”, commenta Luca Zaia.

“La decisione adottata dal Comitato del Patrimonio Mondiale dell’Unesco è avvenuta all’unanimità: è la dimostrazione di come siano stati riconosciuti da tutti gli sforzi che stiamo mettendo in campo, ad ogni livello istituzionale, per la salvaguardia di Venezia e che la proposta di inserimento in danger list era molto politica e poco tecnica – dice il sindaco Luigi Brugnaro. Con il Governo abbiamo fatto sistema, per valorizzare tutte le azioni, tradotte in atti amministrativi e investimenti economici, per il futuro di Venezia. La recente introduzione del contributo di accesso è una delle norme, non certo l’unica, messe in campo per proteggere la città dall’over tourism, che a Venezia stiamo applicando e mettiamo a disposizione di altri siti. Voglio ricordare che i primi ad amare Venezia sono i veneziani, di mare e di terra, che credono nel futuro della nostra città, che dopo l’acqua granda del 2019 e la pandemia si sta riprendendo. Con umiltà, coraggio ed orgoglio.

Ringrazio il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e il MAECI con la Sottosegretaria con delega all’Unesco Maria Tripodi, che, assieme alle loro strutture, hanno lavorato con noi in questi mesi per predisporre le risposte al dossier su Venezia. Un plauso anche alla delegazione che è a Riyad da giorni, guidata dal Direttore Generale Morris Ceron, assieme al vicesindaco Andrea Tomaello e all’assessore all’Ambiente Massimiliano De Martin, a supporto dell’Ambasciatore italiano. Un grande lavoro di squadra per la nostra città!”.