“Lo Schiaccianoci” arriva al Teatro Corso di Mestre

Arriva a Mestre “Lo Schiaccianoci” del Bulgarian State Opera Ballet of Varna diretto da Sergej Bobrov. Appuntamento Venerdì 22 Dicembre al Teatro Corso.

Il Balletto dell’Opera Nazionale Bulgara di Varna invita il pubblico a un’avventura incantata attraverso il tempo e la fantasia con la sua straordinaria produzione de “Lo Schiaccianoci”, sotto la direzione artistica di Sergej Bobrov, ex-solista del Teatro Bolshoi di Mosca.

Immergetevi nella magia della musica di Tchaikovsky mentre il salotto della famiglia Stahlbaum si anima con l’arrivo dell’eccentrico Drosselmeyer. Il suo dono straordinario, uno Schiaccianoci, diventa il fulcro di una notte magica.

Fiocchi di neve sognanti, epiche battaglie tra topi e soldatini, maestosi valzer e spettacolari passi a due accompagnano il sogno di Marie e del suo Principe Schiaccianoci. La magica atmosfera di questa tradizionale fiaba natalizia catturerà l’attenzione anche dei più piccoli.

Il Teatro, fondato nel 1947 dal celebre tenore bulgaro Peter Raycheff, primo cantante d’opera bulgaro a ottenere fama mondiale, ha una ricca storia. Il coreografo Asen Manolov ha contribuito alla prima produzione operistica, “La sposa venduta” di Smetana (1947), e al primo spettacolo di balletto con i balletti in un atto “Shéhérazade” e “Bolero” (1948).

Sotto la guida del direttore artistico Sergej Bobrov, il Teatro ha visto innovazioni creative, l’espansione del cast attraverso audizioni internazionali e la creazione del “International Ballet Forum of the Varna State Opera” nel 2015.

Oltre a “Lo Schiaccianoci”, la Compagnia vanta un repertorio eclettico che spazia dai grandi classici come “Giselle”, “La Cenerentola” e “Il Lago dei Cigni” a opere di coreografia contemporanea. Le produzioni della Compagnia hanno incantato il pubblico in Belgio, Ucraina, Regno Unito, Messico, Russia, Italia, Spagna e altri paesi, guadagnandosi numerosi premi prestigiosi per le arti performative in Bulgaria.

Le prevendite sono disponibili sul sito web Ticketone.it e nei punti vendita del circuito Ticketone, tra cui Tabaccheria n. 159 Azalea – Viale Garibaldi 46/b – 30173 Mestre, Agenzia Venezia Unica – Via Lazzari 32 – 30172 Mestre, e Media World – Via Bella – 30174 Venezia. Altri punti vendita sono elencati su www.ticketone.it. Non perdete l’occasione di vivere questa straordinaria esperienza artistica che unisce tradizione e innovazione.