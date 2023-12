Note nel Silenzio: un viaggio emotivo tra musica, poesia e solidarietà

La musica e la solidarietà si uniscono nella serata di presentazione dell’album “Note nel Silenzio”, venerdì 8 dicembre 2023, che si svolgerà presso il Teatro Signorelli di Cortona (Arezzo)

CORTONA (AR) – È in arrivo “Note nel Silenzio”, un concept-album straordinario che abbraccia le profonde emozioni delle famiglie e dei bambini legati all’associazione “Sogni”. Per l’occasione, il Teatro Signorelli di Cortona sarà il palcoscenico di un concerto unico, venerdì 8 dicembre, dove la musica si fonderà con la poesia in un abbraccio caloroso di solidarietà.

A condurre la serata insieme all’eccezionale attrice Linda Collini saranno Agnese e Federica, due giovani talenti che fanno parte della redazione di Sogni Channel, il canale YouTube di Sogni con Niccolò Netto. L’evento vedrà anche le esibizioni straordinarie di Paolo Vallesi, l’attore Jgor Barbazza e Walter Sterbini di The Voice Senior.

Creato con amore da Marilena Calbini e Riccardo Poto, “Note nel Silenzio” è un viaggio emotivo nel cuore di “Sogni”: le dieci canzoni che compongono l’album raccontano le intense emozioni di coloro che devono affrontare la malattia, sia essa propria o dei propri cari.

Il ricavato generato da questo straordinario progetto sarà devoluto integralmente all’associazione Sogni, contribuendo così a sostenere la missione di portare speranza e felicità a chi ne ha più bisogno. Un magico viaggio di speranza e musica, che unisce le forze per rendere il mondo un posto migliore attraverso l’amore e la solidarietà.