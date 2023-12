Piazzetta Don Polo accoglie la scultura del Maestro Orlando Fasano

MOGLIANO VENETO (TV) – Sabato mattina la raccolta Piazzetta Don Polo ha ospitato una breve cerimonia in occasione dell’installazione della scultura dell’illustre e compianto Maestro Orlando Fasano. La sua opera, recuperata dall’area dismessa dell’Ex Nigi, è rimasta premurosamente in custodia presso l’Associazione Culturale Mojan, che ne ha effettuato il restauro.

«La scultura del Maestro Fasano rappresenta un omaggio alla bellezza artistica della nostra Città – ha detto in quell’occasione il Sindaco Davide Bortolato – e ci lega alla storia di una delle più importanti realtà produttive moglianesi riferibili agli anni ‘60, ‘70, ’80. L’ex maglificio Nigi ha dato lavoro a centinaia di moglianesi – di cui qui oggi è presente una folta rappresentanza – portando ricchezza e benessere in Città, oltre a generare un significativo indotto nel contesto economico locale.»

Giorgio Copparoni, Vicesindaco con delega alla Cultura, ha quindi sottolineato l’importanza di valorizzare il talento artistico presente sul territorio: «Oggi celebriamo un grande artista che aveva scelto di condividere la sua creatività con la nostra comunità. La cultura è un elemento chiave nella costruzione dell’identità locale, e siamo molto orgogliosi di accogliere questa magnifica scultura del Fasano in un dei luoghi centrali della Città.»

Orlando Fasano, nato a Udine nel 1915, ha attraversato varie tappe nella sua lunga e illustre carriera artistica. Dopo il trasferimento a Parigi nel 1930, ha vissuto in diverse località, tra cui Svizzera, Svezia, Liguria, Toscana e, infine ha fatto ritorno a Venezia. Negli ultimi anni della sua vita, ha scelto Mogliano Veneto come sua residenza e luogo di lavoro, contribuendo in modo significativo all’arricchimento del panorama artistico locale.