Lisa Marie Presley addio

Con quel cognome un pò così nasce a Memphis il primo febbraio 1968 ma chiariamo subito chiamarsi in questo modo non è come stare nel braccio della morte in un carcere statunitense tutt’altro, ci riferiamo solamente al “peso“ di essere la figlia di.

Appunto del grande Elvis, la sua vita è una sorta di viaggio a planare in preda a turbolenze e problemi. Espulsa da diversi collegi per devianze legate alla droga fu seguace del movimento Scientology a Los Angeles.

Danny Keough fu il suo primo marito da cui ebbe due figli per poi divorziare dopo due anni e sposare Michael Jackson, un matrimonio intriso da mille curiosità e gossip al diapason anche questo durato due anni, quasi un limite invalicabile questo periodo per i suoi legami.

Successivamente arrivarono altri due matrimoni con l’attore Nicolas Cage e il chitarrista Michael Lockwood.

La cantautrice aveva partecipato alla cerimonia dei Golden Globes e l’8 gennaio celebrato l’anniversario della nascita di suo padre a Graceland, la villa di Memphis.

Fino al malore di giovedì mattina nella sua casa di Calabasas, un infarto fatale.

