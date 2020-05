L’impianto frenante per la sicurezza su strada

L’impianto frenante è senz’altro uno degli elementi chiave per la sicurezza sulla strada. Ogni automobile è dotata di pinze freno, dischi e pastiglie freno, tutti elementi essenziali dell’impianto frenante. L’automobilista preme il pedale dei freni, così le pastiglie vengono premute contro il disco, facendo rallentare la ruota.

Se le pinze freno funzionano male, ci sono dei segnali molto comuni: perdite di fluido dei freni, scarsa economia di carburante, auto che tende a sbandare, suoni strani durante la frenata, veicolo che continua a rallentare, pastiglie o dischi freno surriscaldati. Se si nota no alcuni di questi problemi, è probabile che le pinze freno siano bloccate. Il veicolo non può frenare correttamente, si tratta di un problema molto pericoloso, quindi bisogna rivolgersi il prima possibile a una stazione di servizio.

Ci sono varie tipologie di pinze freno, di solito si dividono in queste categorie: flottanti e fisse. Le pinze flottanti sono quelle più comuni, si trovano su molte automobili, mentre le pinze fisse si trovano soprattutto in auto mobili ad alte prestazioni. Inoltre, le pinze fisse sono anche più costose. Le pinze flottanti sono composte da uno o due pistoni e sono attaccate al supporto freni. Mentre questo supporto è fisso, le pinze possono scorrere avanti e indietro, grazie all’utilizzo di perni guida. Quando l’automobilista preme il pedale dei freni, i pistoni spingono le pinze e la pastiglia freno contro il disco freno, che a sua volta viene premuto contro la pastiglia freno fissa.

Le pinze freno fisse non si muovono, hanno dei pistoni su entrambi i lati del rotore. Il piatto di supporto freni con le superfici di attrito è attaccato ai pistoni. Quando il pedale dei freni viene premuto, la pressione viene trasmessa al fluido idraulico all’interno dei pistoni, che viene messo sotto pressione. I pistoni premono le pastiglie freno contro il disco. Esistono sul mercato anche pinze ad alte prestazioni, progettate appositamente per auto da corsa.

Hanno dei pistoni più grandi, in maggiore quantità, con fuori diversi che disperdono meglio il calore. Queste pinze si trovano su moto e auto ad alte prestazioni.

