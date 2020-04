L’Exhibitioniste… Quando le restrizioni saranno finite celebreremo la vita e una tra le tante piacevoli e leggere tentazioni potrebbe essere avvicinarsi e scovare se non la conoscete, la storia dell”esibizionista” come Christian Louboutin ama definirsi, icona del lusso che crea inimitabili e sensuali scarpe, roba da far girare la testa ad ogni donna, oggetti di culto da sfoggiare con caviglie fiere.

A Parigi al Palais de la Porte Dorée si potrà visitare la sua mostra autobiografica. Un viaggio tra immagini e oggetti, disegni, foto, album di famiglia e le sue inimitabili creazioni,le scarpe.

Una bellissima ossessione, da quando, bambino, vide in un museo un cartello che vietava i tacchi e da lì cambiò tutto, la stessa immagine disegnata tante e tante volte, un vortice appassionato, un destino ineluttabile.

Tacchi alti che seducono, strumento di potere e vanità all’ennesima potenza ma anche di personalità puramente declinata al femminile, che gli uomini non posseggono. Centimetri da sfoggiare su mille creazioni e colori.

Nella sua mostra il creatore delle celebri scarpe dalla suola rossa omaggia dive, arte e tacchi alti, una sorta di volo a planare nei suoi 56 anni di vita che continua a stupire.

Perché da quel cartello che vietava i tacchi in quanto avrebbero rovinato un parquet ne sono passate di scarpe, ma mai mocassini. Suole rosse… “L’Exhibitioniste” di Christian Louboutin. Palais de la Porte Dorée Parigi fino al 26 luglio salvo proroghe.

