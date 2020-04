La Giunta stanzia 200mila euro per la sistemazione della casa-albergo destinata ai funzionari della Guardia di Finanza di Favaro

La Giunta comunale, riunitasi ieri in Web-conference dalla sede del Municipio a Mestre, ha approvato, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici Francesca Zaccariotto, il progetto definitivo, comprensivo di fattibilità tecnico economica, per la riqualificazione dell’immobile destinato a residenza per funzionari della Guardia di Finanza, a Favaro Veneto in via Triestina.

“Si tratta di un importante investimento da 200 mila euro – commenta Zaccariotto – che sarà destinato alla manutenzione all’interno dell’immobile e alla copertura. I lavori dureranno cinque mesi, inizieranno nel corso dell’estate e riguarderanno, nello specifico, la rimessa in funzione della rete antincendio (verifica dell’impianto, sostituzione degli elementi non funzionanti, integrazione degli elementi mancanti e prove di funzionamento); l’eliminazione delle infiltrazioni meteoriche con la sostituzione delle vetrate in metallo al piano seminterrato/terra; la sostituzione dei serramenti vetusti presenti in corrispondenza dei pianerottoli della scala; la rimozione e sostituzione delle piastrelle del rivestimento del locale lavanderia al piano interrato.

Sono inoltre in programma interventi nei bagni che generano perdite d’acqua nelle porzioni di corridoio corrispondente, oltre alla sostituzione di rubinetteria e lavabi crepati, l’eliminazione di alcune crepe interne, la riparazione di gradini della scala in marmo, l’eliminazione di infiltrazioni meteoriche dalla copertura per mezzo del rifacimento dell’impermeabilizzazione e coibentazione del tetto, la rimozione di porzione del pluviale al piano terra. Infine, si provvederà alla tinteggiatura, alla manutenzione dei due ascensori e alla verifica degli impianti in particolar modo per quanto riguarda la centrale termica. Tutti interventi che mirano a garantire il comfort abitativo dei 42 singoli monolocali”.

