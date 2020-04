La scuola di danza “V. Dance Academy”

Prosegue la pubblicazione della rassegna delle scuole di danza curata dalla nostra lettrice Maria Meoni, organizzatrice di eventi.

La V. Dance Academy è consapevole che ogni allievo debba ricevere molteplici stimoli per raggiungere una preparazione completa.

L’obbiettivo è quello di far conosere, amare ed apprendere l’arte della danza partendo dalle discipline di base: lo stile classico e moderno, comprendendo le diverse forme e stili che il panorama della danza offre (quali hip-hop, modern jazz, danza contemporanea,danze caraibiche, danze latino americane, Pilates, yoga…).

La scuola è ad indirizzo professionale, con l’obbiettivo di avviare i giovani talenti alla carriera di danzatore ma offre anche corsi di diversi stili per bambini, giovani ed adulti che desiderano imparare la danza a livello amatoriale. E’ posta particolare attenzione agli allievi più piccoli (dai 3 anni di età ) che, alternando attività ludico motoria ai primi fondamentali della danza, vengono inseriti all’interno di programmi Royal Academy of Dance (London) e Vaganova.

La V. Dance prepara gli allievi agli esami di danza Classica effettua una preparazione per gare, competizioni, spettacoli ed esibizioni.

Oltre ai corsi collettivi, e’ possibile richiedere di studiare con l’insegnante di ogni stile di danza anche privatamente per un percorso di studio mirato e soggettivo sia a livello amatoriale sia a livello per-professionale.

La scuola è stata fondata nel 2010 sotto la Direzione Artistica di Veronica Caniggia. Dieci anni di passione, lavoro e dedizione per trasmettere ai nostri allievi fin da piccoli quest’ arte meravigliosa che possa diventare per loro motivo di svago o un vero e proprio stile di vita.

V.DANCE ACADEMY

Via Zuina 27/B

Fiesso D’Artico (Ve)

www.vdance.it

Direzione Artistica: Veronica Caniggia

Diplomata alla ROYAL ACADEMY OF DANCE di Londra

Diplomata CSEN ( CONI )

Diplomata MIDAS

Tecnico Federale della Federazione Italiana Danza Sportiva ( CONI )

