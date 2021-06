L’Etiopia conquista la 10^ Jesolo BMW Moonlight Half Marathon

Vittoria in volata per l’etiope Taye Girma che ha sferrato l’attacco decisivo negli ultimi 200 metri di gara, quando gli atleti stavano già transitando in Piazza Milano. I keniani Nyakundi e Riungu, che erano al comando della gara assieme all’etiope, non sono riusciti a contrastare la forsennata accelerazione sferrata sul finale da Girma.

“Sono felice, non tanto per il tempo, ma per aver vinto la gara. Il caldo si è fatto sentire ma mi è piaciuto molto il percorso” – così il vincitore al traguardo.

Quinta piazza per Michele Palamini in 1h07’08”, l’atleta del Gruppo Alpinistico Vertovese e primo degli italiani: “Ammetto di aver esagerato in partenza e a metà gara mi si è spenta la luce, ma ho stretto i denti e sono felice di essere arrivato in fondo”.

In campo femminile l’etiope Meseret Engidu Ayele ha fatto il vuoto dietro di sé, imponendo un distacco di oltre 4 minuti su Laura Biagetti, l’atleta umbra, tesserata per il gruppo sportivo Lammari di Lucca, e allenata da Tito Tiberti, team manager per la Fidal delle manifestazioni ‘No Stadia’. “Sono contenta di come sia andata la gara anche se ho patito un po’ il caldo e l’umidità, ma il percorso era molto scorrevole” – così la Biagetti al traguardo. Felice per la vittoria anche la Ayele. Ritiro, invece, a metà gara per la croata Nikolina Sustic.

La sicurezza, sia sanitaria che tecnica, è stata una delle priorità della manifestazione. Per questo motivo, gli organizzatori hanno dovuto posticipare la partenza della 10 chilometri, per risolvere un improvviso problema tecnico-viabilistico sul percorso.

La Jesolo BMW 10K è stata vinta da Omar Zampis, atleta udinese tesserato per l’Assindustria Sport Padova e allenato dall’ex azzurro di maratona Ruggero Pertile e da Arianna Lutteri, atleta veronese tesserata per il team KM Sport.

In gara anche Leo di Angilla, il percussionista e batterista di Jovanotti, autore del libro “Ritmo per correre” dove racconta come sia riuscito a conciliare lo stressante lavoro da musicista alla preparazione della Maratona di Venezia del 2019, presentato ieri sul palco dello Jesolo BMW Moonlight Village.

Molto successo ha riscosso anche la prima edizione della Alì Family Run, che ha visto la partecipazione di molte famiglie e turisti. Sui 3 chilometri di percorso, il più veloce è stato il sedicenne calciatore trevigiano Riccardo Munaretto, in vacanza a Jesolo con la famiglia, mentre tra le donne ha tagliato per prima il traguardo la 51enne di Musile di Piave, Antonella Bello, in compagnia di un gruppo di amici che hanno scelto di passare una serata diversa.

Ma la vera grande vittoria ieri sera è stata la sensazione di essere finalmente tornati alla normalità, vivendo e respirando l’emozione del grande evento sportivo di massa, pur nel rispetto delle prescrizioni sanitarie.

Per il sindaco di Jesolo Valerio Zoggia, che ha salutato gli atleti in partenza: “Finalmente Jesolo riparte, finalmente lo sport riparte! Jesolo ha bisogno di questa manifestazione perché si sta proiettando sempre di più verso un turismo sportivo e questa manifestazione ne rappresenta un valido segnale.”

Si è invece fermata in Piazza Milano anche per le premiazioni l’assessore allo sport Esterina Idra: “Dopo anno di stop, la Moonlight è stata un vero primo banco di prova, sia sul piano della sicurezza che su quello sanitario e possiamo affermare di aver superato brillantemente questa nuova sfida, noi come Amministrazione Comunale e Venicemarathon, che rappresenta sempre una garanzia organizzativa Ringrazio per questo il presidente Piero Rosa Salva, il suo team e soprattutto i moltissimi volontari che si sono messi a disposizione”. Siamo anche soddisfatti di come sia andata la prima edizione della Family Run e soprattutto per il fatto che sia stata legata alla Caritas di Jesolo, che si è molto impegnata durante la pandemia”.

Molto emozionato e felice anche Piero Rosa Salva, presidente e co-fondatore di Venicemarathon: “Viviamo questa serata come una vera rinascita. Sapevamo che non sarebbe stato facile ma, proprio per questo, è stata un’edizione memorabile che segna il successo del nostro ritorno a Jesolo. Abbiamo avuto coraggio, entusiasmo e senso di responsabilità. Sentivamo il dover di riportare a correre tutti i runners che non hanno mai smesso di manifestare la loro affezione alle nostre gare, e abbiamo colto lo stesso entusiasmo e voglia di ripartire anche da parte dell’amministrazione comunale, dei nostri partner, e di tutte le associazioni e istituzioni che si sono messe a disposizione. Siamo davvero entusiasti di questa serata e ringraziamo il Comune di Jesolo per averci di nuovo ospitato in questa splendida località, gli atleti che hanno dato vita a quest’edizione storica, ai volontari che l’hanno resa possibile e ai molti sponsor e partner che ci hanno dato fiducia. Il nostro impegno organizzativo non si ferma qui, diamo già appuntamento al prossimo evento che sarà il 5^ CMP Venice Night Trail di Venezia, in programma sabato 28 agosto”.

Classifica 21,097m. maschile

Taye Girma Arit (Eth) 1h04’11”

Dickson Simba Nyakundi (Run2gheter) 1h04’17”

Eric Muthomi Riungu (Atletica Saluzzo) 1h04’45”

Sammy Kipngetich (Atletica Saluzzo) 1h06’01”

Michele Palamini (G. Alpinistico Vertovese) 1h07’08”

Classifica 21,097m. femminile

Meseret Engidu Ayele (Gs Il Fiorino) 1h16’42”

Laura Biagetti (Gs Lammari) 1h21’25”

Loretta Bettin (Atl. Paratico) 1h24’28”

Kristina Nec Lapinova (Slo) 1h26’10”

Laura Brenna (Asd Aries Como) 1h26’30”

Classifica 10K maschile

Omar Zampis (Assindustria Sport Padova) 31’22”

Federico Valandro (Assindustria Sport Padova) 32’12”

Andrea Rinaldi (Atl. San Bonifacio) 33’03”

Osvaldo Zanella (Atl. Brugnera) 33’16”

Giovanni Andreella (Running Club Comacchio) 33’40”.

Classifica 10K femminile

Arianna Lutteri (ASD Team KM Sport) 36’54”

Beatrice Scarpini (Montello Runners) 38’23”

Dayana Nikolaeva Aleksova (Atletica Brescia Marathon) 39’17”

Erika Michielan (Amatori Atl.Chirignago) 39’17”

Erica Franzolini (Atl. Brugnera) 39’43”