Si rinnova la tradizione millenaria della Festa di San Piero de Casteo.

Alla cerimonia hanno preso parte il sindaco Luigi Brugnaro e il vicesindaco Andrea Tomaello, presente anche il presidente della Municipalità di Venezia-Murano-Burano Marco Borghi e autorità civili e militari. Nel corso della celebrazione, preceduta dal corteo acqueo con partenza dal canale di S. Giuseppe, il tradizionale dono dell’anello piscatorio, che da un secolo a questa parte i pescatori consegnano al Patriarca di Venezia.

“La Festa di San Piero de Casteo è un grande momento della tradizione veneziana – ha detto a margine della cerimonia il sindaco Brugnaro – Questa festa, che pur in forma ridotta ma nel rispetto delle regole, offre iniziative pensate per famiglie, bambini, anziani, oltre alle tradizionali attività culturali e sportive, è un prezioso segnale di ripartenza per la nostra città”.

“Nonostante il periodo difficile che Venezia ha affrontato negli ultimi mesi – ha aggiunto Tomaello – è bello e significativo ritrovarsi qui oggi per celebrare una tradizione così importante per i cittadini e per la nostra città che, anche attraverso questi momenti, può guardare al rilancio e alla ripartenza”.

I festeggiamenti andranno avanti fino a martedì 29 giugno, il programma completo sul sito: www.sanpierodecasteo.org