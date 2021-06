Al Lido di Venezia entra in funzione la piscina del benessere e relax

Al Lido di Venezia, vicino al Blue Moon nella mitica “Zona A”, entra in funzione la piscina del benessere e relax con la nuova sede di Venezia Spiagge.

Costi per una persona 16 € nel mese di giugno (30€ due persone), 22€ a luglio e agosto (35 € due persone). Per i non residenti il prezzo giornaliero a persona è di 20 € a giugno, 24€ per luglio e agosto (40€ due persone). Prezzi sperimentali con spogliatoi e docce.

All’interno della struttura è attivo il servizio bar, cucina e salotto a bordo piscina gestito da Blue Drop.

Questo giornale è gratuito ma, se vuoi, puoi sostenerlo donando un piccolo contributo di 1 euro al mese, impostando un pagamento periodico a questo link.

Commenta la news

commenti