L’eclissi solare ibrida si avvicina: un evento che si verifica solo una volta ogni 10 anni

L’arrivo dell’eclissi solare ibrida, un raro evento astronomico che si verifica circa ogni 10 anni, sta attirando l’attenzione degli appassionati di astronomia in tutto il mondo. Questo fenomeno si caratterizza per la possibilità di osservare sia un’eclissi totale che anulare in base alla posizione dell’osservatore.

Purtroppo, l’evento sarà visibile solo nelle regioni del Pacifico meridionale, dall’Indonesia all’Australia, e non sarà possibile osservarlo dall’Italia in quanto avverrà durante la notte tra il 19 e il 20 aprile. Tuttavia, gli appassionati di astronomia potranno seguire l’eclissi online attraverso i telescopi in rete, nella diretta in programma alle 3:30 del 20 aprile.

Gianluca Masi, responsabile scientifico del Virtual Telescope, ha spiegato che durante l’eclissi solare ibrida, l’ombra della Luna si muove lungo la superficie terrestre, creando delle località lungo quest’ombra che godono dell’eclissi totale, mentre altre la vedono come anulare. Le eclissi di Sole totali o anulari sono sempre un bellissimo spettacolo astronomico, ma in alcune occasioni i due tipi di eclissi convivono e si può osservare l’uno o l’altro in base al punto del pianeta in cui ci si trova.

Masi ha inoltre sottolineato che questo fenomeno è dovuto alla curvatura della Terra, in quanto in alcune zone il disco solare viene completamente oscurato dalla Luna, mentre in altre la distanza è maggiore e il disco lunare non copre interamente il Sole. Questo dimostra, ancora una volta, che la Terra non è piatta.

Le prossime eclissi solari ibride sono previste nel 2031, nel 2049 e nel 2050, suscitando già grande attesa e interesse tra gli appassionati di astronomia di tutto il mondo.