Sangiuliano: Cinecittà è un sito strategico per l’industria cinematografica

ROMA. ll Ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano, ha visitato ieri le strutture di Cinecittà a Roma, dove è stato accolto dall’Amministratore delegato Nicola Maccanico. Durante la visita, il Ministro ha fatto un punto operativo e valutato l’importanza dei progetti di espansione di Cinecittà, soprattutto in relazione ai rilevanti investimenti previsti dal PNRR.

Sangiuliano ha sottolineato l’importanza di Cinecittà come sito strategico per la realizzazione di un nuovo immaginario italiano nel mondo e per l’intero sistema della cultura. Ha inoltre affermato che per costruire una nuova stagione d’oro del cinema italiano, bisogna partire da una realtà densa di valori e professionalità come Cinecittà. Il Ministro ha dichiarato che c’è un rinnovato interesse anche industriale nei confronti del settore cinematografico e che è loro dovere rafforzare l’impianto affinché il cinema italiano possa assumere il rilievo che merita nell’industria globale.

Durante la visita, il Ministro e l’Amministratore delegato hanno incontrato i lavoratori e visitato gli studi di Cinecittà.