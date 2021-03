Le visite speciali e gli appuntamenti in M9

AGENDA M9 – MUSEO DEL ’900 | 3-4-5 MARZO E FESTA DELLA DONNA 2021

[Venezia – Mestre, 2 marzo 2021] Continuano come programmazione speciale in M9 – Museo del ’900 le visite guidate nell’ambito dell’iniziativa “Il mio ’900” che accompagna la riapertura del museo.

Le visite si tengono due volte al giorno e si prenotano scrivendo a [email protected] (ore 16.30 primo turno/ore 18.30 secondo turno).

Il museo è visitabile in sicurezza, con ingressi contingentati, il mercoledì, il giovedì e il venerdì, dalle ore 14.30 alle 21.30, con biglietto speciale a tariffa ridotta di 8 € (5 € per minori 7-18 anni, studenti universitari con Carta dello Studente o tesserino universitario, diversamente abili, visitatori di età superiore ai 65 anni).

Visite guidate | Il mio ’900

mercoledì 3, giovedì 4, venerdì 5

M9 – Museo del ’900 propone visite guidate con il direttore scientifico Luca Molinari, gli storici del museo e guide d’eccezione. Questa settimana avremo il piacere di conoscere la personale lettura del Novecento, di un suo luogo, di un suo momento, di un suo tema, in occasione delle visite guidate in compagnia di:

mercoledì 3 marzo

ore 16.30 Matteo Millan, storico, approfondisce il tema “Bambini e ciclisti in armi: associazioni armate e politica nell’Italia di inizio Novecento”

ore 18.30 Michelangela Di Giacomo, storica di M9, approfondisce l’installazione “In cammino”, dedicata alle migrazioni del Novecento.

giovedì 4 marzo

ore 16.30 Michelangela Di Giacomo, storica di M9, approfondisce l’installazione “In cammino”, dedicata alle migrazioni del Novecento.

ore 18.30 Livio Karrer, storico di M9, approfondisce la sezione del museo “Guardiamoci intorno. Paesaggi e insediamenti urbani”, dedicata alle trasformazioni del paesaggio nel Novecento.

venerdì 5 marzo

ore 17.30 Stefano Olivato, musicista e docente, approfondisce il tema “La musica del Novecento. Un viaggio tra i suoi generi”

ore 18.30 Giuseppe Saccà, storico di M9, approfondisce l’installazione “Luoghi Comuni”, che indaga le persecuzioni razziali perpetrate dagli italiani nel Novecento.

Laboratori M9 Edu per bambini e famiglie

Continuano le attività educative per i più piccoli: due nuovi laboratori improntati ai temi dell’Agenda 2030 per la sostenibilità, con l’obiettivo di aiutare i ragazzi a interpretare i difficili tempi che il mondo sta vivendo e di favorire le riflessioni sui temi ambientali, che proprio i più giovani hanno posto in rilievo.

Mercoledì, giovedì e venerdì 3-4-5 marzo

ore 16.15: si terrà il laboratorio “Agenda 2030: sfide infinitamente piccole” (consigliato per ragazzi dagli 11 ai 14 anni), un viaggio nelle scoperte mediche e scientifiche del Novecento per capire cosa sono e come convivere o combattere virus e batteri.

ore 17.45: si terrà il laboratorio “Agenda 2030: Design Tinkering… italiano” (consigliato dagli 8 ai 13 anni), prendendo spunto dalla storia della moda e della progettazione italiana, sfida i ragazzi a disegnare un oggetto per il domani e a confrontarsi con i principi della sostenibilità economica e ambientale.

Prenotazione obbligatoria scrivendo a [email protected]

Posto Fisso

In occasione della riapertura di M9 – Museo del ’900, ha preso il via il progetto Posto Fisso, in collaborazione con marina bastianello gallery e Temporaneo, l’atelier nel cuore del distretto M9-HiVe. Ogni venerdì dalle 18.30, il Foyer del museo è animato da artisti che ne fanno uno spazio performativo in un suggestivo dialogo tra l’architettura del museo e la sperimentazione artistica.

Venerdì 5 marzo

Michele Tajariol (Pordenone 1985), presenta Another From Myself #2 performance con Linda De Pelle-grin.

Another from Myself #2 è un esercizio senza fine apparente che la performer compie sul suo volto, applican-do su di esso ritagli di giornale. I gesti, ripetitivi ma controllati, cercheranno di ricostruire un ritratto, adattando alcuni particolari delle immagini all’anatomia del volto stesso.

Attività online

Lunedì 8 marzo

ore 17.00: webinar via Facebook e YouTube: @M9museum

8 marzo. La festa delle donne e le sue origini tra mito e storia

Il dialogo tra Alessandra Gissi, storica e autrice del volume Otto marzo. La Giornata internazionale delle donne in Italia (Viella 2010) e Livio Karrer, storico di M9, sarà l’occasione per riflettere sull’origine della da-ta simbolo delle lotte femminili, sulle cerimonie istituzionali e i rituali che ne hanno accompagnato le cele-brazioni nel corso del Novecento, sui temi e sulle parole d’ordine che hanno segnato il mutamento di priori-tà e rilevanza nei discorsi e nelle rivendicazioni femminili nel corso dei decenni. SI analizzeranno le forme di ritualità pubblica che ruotano attorno all’8 marzo, come queste abbiano contribuito a strutturare i caratteri profondi della cultura nazionale e, al suo interno, a segnare le linee normative dei rapporti tra i generi. Una sorta di filo rosso che consente di ripercorrere il processo di definizione del concetto novecentesco di citta-dinanza, il difficile equilibrio tra uguaglianza e differenza, il complesso rapporto tra donne e lavoro.

