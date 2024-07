Le vacanze romane di Emily in Paris

La prima parte, di cinque episodi, uscirà ad agosto; la seconda a settembre

Emily Cooper, la nostra americana preferita a Parigi, è pronta per aggiornare la sua App di apprendimento linguistico. Nella quarta stagione (divisa in due parti, rilasciate rispettivamente su Netflix ad agosto e settembre) esplorerà infatti nuove destinazioni europee.

Il creatore Darren Star ha dichiarato a Tudum: “Emily avrà un programma di viaggi molto intenso nella quarta stagione. Dalle Alpi francesi alle piazze di Roma, gli spettatori potranno vivere nuove straordinarie location attraverso gli occhi di Emily. Ci saranno nuovi personaggi, molta più dramma, romanticismo e una nuova lingua da imparare”.

La nuova stagione introdurrà un nuovo elemento a Parigi: l’inverno. Il produttore esecutivo e regista Andrew Fleming ha spiegato che si avrà una percezione diversa della città, più drammatica, grigia e accogliente, mostrando Parigi sotto una luce invernale, ugualmente se non più affascinante.



Dove eravamo rimasti?

La terza stagione di “Emily in Paris” si è conclusa con un colpo di scena drammatico: Emily Cooper (Lily Collins) ha scoperto che Gabriel (Lucas Bravo), il suo vicino/chef con cui ha una relazione altalenante, aspetta un bambino dalla sua fidanzata Camille (Camille Razat). La quarta stagione, che avrà nuovi membri nel cast, promette di essere altrettanto emozionante. La prima parte di cinque episodi uscirà il 15 agosto, seguita dalla seconda il 12 settembre.



Cosa aspettarci dalla quarta stagione di “Emily in Paris”?

Secondo il cast, la quarta stagione sarà “caotica”, “strappalacrime”, “avventurosa”, “alla moda” e caratterizzata dalla “vendetta”. Dopo gli eventi del matrimonio fallito di Camille e Gabriel, Emily è sconvolta. Ha sentimenti forti per due uomini, ma Gabriel sta per diventare padre, e i timori del suo ex fidanzato Alfie (Lucien Laviscount) sono stati confermati. Purtroppo, l’alchimia tra Emily e Gabriel è innegabile mentre lavorano insieme per ottenere una stella Michelin, ma due grandi segreti minacciano di distruggere tutto ciò che hanno sognato.

Nel frattempo, sul lavoro, Sylvie (Leroy-Beaulieu) deve affrontare un dilemma spinoso del suo passato per il bene del suo matrimonio, mentre il team dell’Agenzia Grateau naviga tra scossoni del personale. Mindy (Ashley Park) e la sua band devono trovare soluzioni economiche mentre si preparano per l’Eurovision.

La stessa Collins ha promesso che la quarta stagione sarà altrettanto ricca di eventi delle precedenti, confermando che il suo personaggio vivrà un’avventura italiana. “Il cuore di Emily rimarrà sempre fedele a Parigi, ma la sua vita prenderà svolte inaspettate. Non sorprendetevi di trovarla in una vacanza romana”.