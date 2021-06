L’assessore Venturini alla cena sociale “Saor di libertà” dove i camerieri sono giovani con sindrome di down: “Iniziativa lodevole, è importante garantire un inserimento lavorativo anche alle fasce deboli della nostra comunità” L’assessore alla Coesione sociale, Simone Venturini, ieri sera ha portato il saluto dell’Amministrazione comunale alla cena sociale “Saor di libertà”, organizzata in una osteria mestrina dall’associazione Eat’S Different Venezia in collaborazione con Aipd Venezia Mestre, Associazione italiana persone down. Il servizio della serata, infatti, è stato caratterizzato da camerieri speciali: cinque giovani con sindrome di down che stanno partecipando a un programma di inserimento lavorativo coordinato da AIPD. “Una lodevole iniziativa – ha commentato l’assessore Venturini, presente insieme al consigliere comunale Emmanuele Muresu -, è importante garantire un inserimento lavorativo alle fasce deboli della società, solo così potremmo considerarci davvero una comunità, senza lasciare indietro nessuno. Complimenti al titolare del locale, Mauro Coseani, da tempo in prima linea per l’inclusione sociale. Come Amministrazione comunale stiamo lavorando benissimo con AIPD su moltissimi progetti e intendiamo continuare su questa strada. Complimenti quindi a tutta la squadra, cuochi e camerieri veramente d’eccezione”.