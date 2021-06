Bosco di Zaher, l’assessore Zaccariotto all’inaugurazione dell’area verde donata dal Rotary Club

Per celebrare il quarantesimo anniversario della sua fondazione, il Rotary Club Venezia Mestre Torre ha donato al Bosco di Zaher, a Mestre, un impianto composto da alberi e arredi per abbellire l’area di parcheggio e completare l’antistante boschetto. L’ inaugurazione di questo spazio verde si è svolta nel pomeriggio di oggi, venerdì 25 giugno. Alla cerimonia hanno partecipato, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, l’assessore ai Lavori pubblici Francesca Zaccariotto e il Responsabile Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle tradizioni e del verde pubblico Marco Mastroianni. “Porto i saluti miei e del sindaco Brugnaro che crede molto nelle tematiche ambientali – le prime parole della Zaccariotto – Quando si sposa un progetto si rischia di dedicarcisi una tantum e lasciare incompleti i percorsi. Questo progetto è iniziato nel 2011. Dare continuità è fondamentale, sia come messaggio inviato sia come lavoro di sinergia svolto con l’Amministrazione. Oggi trovare un incontro di questo tipo tra Amministrazione, Terzo settore e privato è fondamentale. La forza di tutti permette di raggiungere grandi risultati. Vogliamo che la cura per l’ambiente diventi un obiettivo concreto per l’Amministrazione – ha proseguito l’assessore – Credo che il verde, di cui si dice che fa sognare l’ambiente, sia anche legato a un concetto di bello. Abbiamo bisogno di riappropriarcene e far crescere i nostri ragazzi nella bellezza e nel rispetto della città e della cosa pubblica. Approvo l’installazione di panchine, cestini e di tutto ciò che rende piacevole e funzionale lo spazio urbano”. Nello specifico, sono state messe a dimora 300 piante forestali utilizzando numerose specie arboree e arbustive: Farnia, Carpino Bianco e Nero, Prugnolo, Frassino, Salice, Pruno, Tiglio e Maggiociondolo. Oltre agli alberi però, sono stati donati anche diversi arredi per migliorare la fruizione dell’area: un totem in Corten con il logo del Bosco di Mestre installato all’ingresso presso il parcheggio del Bosco, due aree di sosta, tre panchine e tre cestoni. Non è la prima donazione del genere da parte del Rotary Club al Bosco di Zaher. Un ettaro di verde era stato già messo a disposizione nel 2011. Nella giornata di domani, infine, il Bosco di Zaher sarà visitabile gratuitamente dalle 10 alle 12. Due guide saranno a disposizione di tutti gli interessati: una per i percorsi a piedi, l’altra per quelli a cavallo.