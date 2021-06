Dal 28 giugno al 12 agosto chiusura temporanea della circolazione in via Gobbi a Campalto, dal civico 236 al civico 246 L’Assessorato alla Mobilità e Trasporti rende noto che da lunedì 28 giugno la società ANAS SpA avvierà i lavori definitivi per la sistemazione della carreggiata di via Gobbi, che si sono resi necessari a seguito della realizzazione del sottopasso del bypass di Campalto. Per garantire la realizzazione delle ultime lavorazioni in sicurezza sarà necessario interrompere la circolazione stradale lungo via Gobbi da lunedì 28 giugno fino a giovedì 12 agosto; la circolazione ciclopedonale invece sarà sempre garantita. I lavori di concerto tra ANAS, Italgas, e Veritas prevedono: un primo intervento da parte di Italgas per la conclusione delle operazioni di allaccio alla rete esistente;

un secondo intervento sull’acquedotto e sulla rete fognaria da parte di Veritas;

il ripristino della viabilità esistente attraverso la chiusura dei lavori da parte di Anas. Negli incontri propedeutici tra i vari soggetti, il Comune di Venezia ha chiesto ad ANAS SpA di sfruttare il periodo estivo per ridurre, per quanto possibile, i disagi alla cittadinanza, alle attività commerciali e alla viabilità del quartiere. Per quanto riguarda il collegamento dell’area di Campalto verso le altre destinazioni dell’area urbana servita da AVM/Actv, a partire dalle ore 8:30 di lunedì 28 giugno 2021 è stato integrato il servizio di linea 5 (Aeroporto Marco Polo-Venezia e viceversa) con una corsa all’ora in aggiunta alla normale programmazione. In particolare, nei giorni feriali, la linea 5 effettuerà due corse all’ora con transito in via Sabbadino e due corse all’ora con transito in via Orlanda (nei giorni festivi, si confermano le due corse all’ora per via Sabbadino a cui si aggiunge una corsa all’ora per via Orlanda). In aggiunta, tutte le corse di linea 15 (Aeroporto Marco Polo-Mestre/Stazione Ferroviaria di Mestre e viceversa) transiteranno per via Sabbadino. Via Gobbi viene collegata tramite la nuova navetta istituita in occasione dei lavori con tre corse all’ora nei giorni feriali e due corse all’ora nei giorni festivi, che consentirà di effettuare l’interscambio con le linee 9 e 19 alla fermata Gobbi-Vallenari. In allegato la modifica della viabilità, che prevede un sistema di deviazioni alternative per la viabilità automobilistica e un servizio di bus navetta ad integrazione del servizio di trasporto pubblico locale.