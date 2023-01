L’assessore Venturini al Lido per gli appartamenti comunali in Social housing

Mattinata di sopralluoghi, questa mattina, al Lido, per l’assessore comunale alla Coesione sociale, Simone Venturini, negli alloggi di proprietà comunale che verranno assegnati in social housing, a famiglie con redditi medi o medio bassi, attraverso un bando che sarà pubblicato nelle prossime settimane. Presenti anche il presidente della VII Commissione Nicola Gervasutti e, in rappresentanza della Municipalità, il presidente, Emilio Guberti, e il delegato alle Politiche per la Residenza, Emanuele Puddu.

VENEZIA – “E’ una delle azioni concrete – ha sottolineato Venturini – che l’Amministrazione comunale ha promosso per favorire la residenzialità, e che si inscrive in un progetto più ampio che vede un totale di 118 abitazioni in social housing assegnate tra centro storico e isole, a cui vanno aggiunti i 69 appartamenti, la cui graduatoria è stata pubblicata il 30 novembre scorso, assegnati invece in Terraferma.”

Per partecipare al bando, che prevede per l’assegnazione dei 35 alloggi situati al Lido e Pellestrina, particolari punteggi per le giovani coppie, ci sarà tempo 30 giorni dal momento della sua pubblicazione: le domande dovranno essere presentate on-line.