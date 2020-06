La situazione della scuola a Mogliano (Sebastiano Sapuppo)

Adesso prima di analizzare i personaggi e le loro attività voglio proporvi di ammirare ed apprezzare tutte le componenti istituzionali e non, presenti nel territorio, che in linea di massima hanno organizzato in questi sessant’anni trascorsi e continuano ad organizzare ancora adesso la formazione e la vita degli abitanti della città.

Sono tutte quelle realtà e situazioni che hanno reso e continuano a rendere agevole la vita dei Moglianesi nelle quali essi sono chiamati a profondere il loro impegno e dedicarsi proficuamente per raggiungere il migliore risultato possibile. Mi sembra basilare partire dalla scuola che è il presupposto numero uno della formazione umana e culturale di una persona e di intere generazioni.

La situazione della scuola a Mogliano

La situazione scolastica primaria a Mogliano si può considerare sicuramente soddisfacente. In ogni Quartiere c’è sia una Scuola Elementare che Media Inferiore e degli ottimi Insegnanti che si prendono cura dei loro allievi con dedizione ed in alcuni casi anche con amore.

Le scuole dell’infanzia (gli asili) e le primarie del Comune sono organizzate in 2 Direzioni didattiche: il Circolo comprende 4 scuole dell’infanzia e 5 primarie site nella porzione occidentale del territorio ( e comprendono quella di Campocroce e Marocco), mentre il secondo raggruppa 3 scuole dell’infanzia e 4 primarie site nella zona orientale ( e comprende anche Zerman). Tutte le scuole dell’infanzia, cioè gli asili e le scuole elementari usufruiscono a domicilio il servizio della mensa. Tale servizio viene scelto per regolare appalto ed attualmente è fornito dall’Azienda Serenissima Ristorazione SpA con sede legale a Vicenza e sede operativa a Mogliano in via Gagliardi 11.

Per quanto riguarda gli Istituti Statali ci sono una scuola secondaria di 1° grado (articolata in 2 sedi ed 1 scuola secondaria di 2° grado (il Liceo Berto) con sezioni di liceo scientifico, classico, linguistico e socio psicopedagogico. Riguardo invece alle scuole paritarie, è notevole ed utilissima la presenza a Mogliano del Collegio salesiano “Astori” che è attivo dal 1982 e comprensivo di tutti i gradi di istruzione.

A tutto questo bisogna aggiungere poi le 2 scuole dell’infanzia gestite da religiosi (a Zerman e a Campocroce) ed altre 2 scuole dell’infanzia private, 1 al Colmello ed 1 a Mazzocco.

