La sfida di Mogliano: trasferta a Colorno nel Campionato Italiano di Rugby Serie A Elite

Nella prima giornata del girone di ritorno del Campionato Italiano di Rugby Serie A Elite, Mogliano affronta una difficile trasferta contro il Colorno. Dopo le festività natalizie, la squadra si prepara a mantenere la posizione di salvezza, cercando di guadagnare punti anche contro una delle contendenti allo scudetto.

MOGLIANO VENETO (TV). Passate le festività Natalizie, con l’inizio del nuovo anno Mogliano affronta la difficile trasferta in casa del HBS Colorno, in una gara valida come prima giornata del girone di ritorno del Campionato Italiano di Rugby, Serie A Elite. Per Mogliano è importante cercare di guadagnare punti in ogni confronto, anche in casa di una delle pretendenti allo scudetto. Siamo al giro di boa del torneo e mantenersi in zona salvezza è un’impresa diventata possibile ma ancora lontana da essere realizzata.

La formazione che verrà schierata domenica subirà alcune modifiche rispetto alla sfida con il Vicenza, in particolare vedremo una inedita mediana titolare, composta da Giuliano Avaca all’apertura e Filippo Russi come mediano di mischia. Molte le conferme, mentre ritroveremo nuovamente in partenza nei primi quindici, l’ala Matthias Douglas e l’estremo Michele Peruzzo. Da segnalare il possibile esordio in prima squadra di Matteo Garbisi, convocato nei 23 probabili per la trasferta.

Queste le parole del capo allenatore Marco Caputo alla vigilia della gara: “La nostra formazione per Colorno offre ad alcuni giocatori una buona opportunità per esprimersi. Sapevamo che ad un certo punto del campionato avremmo dovuto usare la profondità della nostra squadra. Ci aspettiamo comunque prestazioni di buon livello, contro qualsiasi formazione e con qualsiasi giocatore venga chiamato ad indossare la maglia di Mogliano. Rispettiamo la qualità della squadra di Colorno e sappiamo di avere una grande sfida che ci attende domenica, ma saremo pronti, e continueremo a proporci con uno stile di gioco ed una mentalità positiva.”

Questa la probabile formazione che domenica 7 gennaio 2024, alle ore 14:00, scenderà in campo sul terreno di gioco dell’HBS Rugby Stadium di Colorno (diretta dell’incontro su Dazn):

Peruzzo; Douglas, Passarella, Va’Eno, Dowd; Avaca G., Russi; Grant, Finotto, Brevigliero; Baldino (Cap.), Kingi; Ceccato, Sangiorgi, Lospera, Efkarpidis, Aminu, Spironello, Carraro, Grassi, Fabi, Zanatta, Garbisi.

L’incontro sarà diretto dal Sig. Riccardo Angelucci, coadiuvato dagli assistenti Sig. Alex Frasson e Sig. Federico Boraso. Quarto uomo il Sig. Filippo Vinci. TMO il Sig. Vincenzo Schipani.

Foto di Alfio Guarise