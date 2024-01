Il 2024 inizia con un duplice femminicidio a Naro in provincia di Agrigento

Il 4 gennaio 2024 a Naro, Sicilia, due donne rumene, Maria Russ e Delia Zarniscu, sono le prime vittime di femminicidio del 2024. Uccise a distanza di mezz’ora in due abitazioni diverse, la brutalità degli attacchi ha scosso la comunità locale. Due connazionali sono indagati per il duplice omicidio.

NARO (AG). Il 4 gennaio 2024, a Naro, in provincia di Agrigento, due donne, Maria Russ e Delia Zarniscu, sono state uccise a distanza di mezz’ora in due abitazioni diverse.

Entrambe di nazionalità rumena e residenti nel centro della Sicilia, sono le prime vittime di femminicidio del 2024 nella regione. Russ è stata brutalmente picchiata e successivamente bruciata, mentre Zarniscu è stata massacrata con colpi alla testa.

Due connazionali sono sospettati del duplice omicidio, con uno di loro indagato per omicidio plurimo e vilipendio di cadavere. Gli orrori hanno scosso la comunità di Naro, con immagini agghiaccianti e scene di disperazione.

L’area è stata isolata per i rilievi del Ris dei carabinieri. La figlia di Russ, Marcela Russ, ha raccontato l’angosciante momento in cui ha visto la madre carbonizzata dalla finestra, sottolineando che la donna non aveva litigato con nessuno, né sapeva della relazione con la seconda vittima.