Rischio aumento affitti in Veneto: i consigli del Sicet

L’inflazione registrata lo scorso anno potrebbe causare un aumento significativo nei costi degli affitti in Veneto, con stime dell’Istat indicando un incremento dell’11% nel mese di dicembre. Gli inquilini degli alloggi popolari Ater in regime Erp devono presentare tempestivamente il proprio Isee per evitare possibili aumenti nel canone mensile

Il costo degli affitti potrebbe impattare pesantemente sui redditi familiari a causa dell’inflazione registrata lo scorso anno, con un aumento stimato dell’11% per il mese di dicembre, secondo l’Istat.

Questo incremento potrebbe rappresentare un aumento di oltre 420 euro per chi paga un canone mensile di 600 euro, portando a una spesa aggiuntiva di oltre 1210 euro in due anni per molte famiglie. Inoltre, gli inquilini degli alloggi popolari Ater in regime Erp rischiano aumenti nel canone mensile se non presentano in tempo utile il proprio Isee.

La regione Veneto offre un sistema per la revisione annuale del canone con la presentazione tempestiva dell’Isee, e il Sicet di Venezia raccomanda di prendere rapidamente appuntamenti presso i Caf per evitare incrementi massimi nei costi di locazione degli alloggi Erp.

Nel corso dell’anno, ci sarà la sfida della scadenza del primo quinquennio dei contratti di locazione convertiti automaticamente dalla Legge Regionale n. 39 del 2017 a contratti quinquennali, con la necessità di soddisfare requisiti specifici per il rinnovo del contratto.

Nella data del 30 giugno sarà verificata per ogni assegnatario la presenza di tutti requisiti necessari all’ottenimento del rinnovo del contratto per ulteriori cinque anni.

I requisiti analizzati saranno: eventuali proprietà immobiliari (anche parziali) o in usufrutto da parte dell’assegnatario, la presenza di situazioni di morosità superiori ai quattro mesi per i canoni di locazione, la regolarità del pagamento delle spese condominiali, ma soprattutto l’avvenuta presentazione del modello Isee.

L’assenza anche di uno solo dei requisiti necessari al rinnovo del contratto, potrebbe comportare la decadenza dal diritto ad abitare nell’alloggio Erp.

Victoria Pistol, Segretario Regionale, conferma che il Sicet di Venezia, come sempre, è a disposizione per garantire la consulenza e tutte le informazioni utili a tutelare gli assegnatari delle case popolari oltre che gli inquilini che sono nel mercato libero per prevenire rischi e spiacevoli situazioni affiancando tutti coloro che ne avessero bisogno.